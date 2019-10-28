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差18歲的愛情不受祝福…女痛心提分手　男友淡淡說「再見」後上吊死在陽台

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▲▼男子上吊。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲警、消獲報到場救下上吊的男子，送醫搶救後一度恢復呼吸心跳，最後仍宣告不治。（圖／記者陳雕文翻攝）

記者陳雕文／綜合報導

北部一名男子28日中午12點多在自家4樓的陽台上吊，女友開門見狀驚慌報案，警、消到場趕緊將人救下，但男子已失去呼吸心跳，儘管送醫搶救後一度恢復生命徵象，最終仍宣告不治…據了解，這對情侶相差18歲，疑因女方提分手，男子決定走上絕路，詳情仍待釐清。

42歲男子（化名阿倫）與24歲女友（化名花花）在網路上認識，但兩人的感情卻因年齡的差距，不受到大家的祝福，加上價值觀的差異，最終花花提出分手請求，阿倫知道已經無法挽回，淡淡說了聲再見，掛了電話後將心碎與傷悲化為文字，寫成了遺書。

事後花花擔心阿倫會想不開，嘗試再聯繫卻找不到人，過了12小時後，她決定前往住處查看，豈料門一打開，就看到阿倫已經吊在陽台，急忙報案求援。警、消到場將人救下送往醫院急救，最終仍無法阻止憾事發生。

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