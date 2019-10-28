場場爆滿有夠嗨　「巧慧媽媽」辦親子活動成為品質保證

【企劃特輯】

孩子們充滿活力的笑聲與此起彼落的舉手搶答，新北市立法委員蘇巧慧推出第二波政績影片－「貼心，陪孩子一起快樂成長！」內容收錄她與樹林、新莊幼兒園的孩子們一同閱讀童書的精彩互動，只見影片中孩子對於說故事「巧慧媽媽」毫不陌生，更熱情互動，足見蘇巧慧作為兩個孩子媽媽的強大親和力。

▲蘇巧慧會做事：貼心，陪孩子快樂成長！(影／翻攝自Youtube，若遭刪除請見諒）

不僅如此，蘇巧慧長期為樹林、鶯歌、新莊西盛地區爭取各項教育建設與多次舉辦親子教育活動的身影，過去與蘇巧慧合作舉辦親子活動的童書出版商、幼兒園園長與學校家長會長，都力讚蘇巧慧和她的團隊，總會設計一連串的系列活動，讓孩子去看去體驗，讓孩子對地方能有深的認同感。

▲蘇巧慧推與樹林、新莊幼兒園的孩子們一同閱讀童書。 (圖／資料照，下同）



蘇巧慧表示，從過去擔任超越基金會執行長，到現在成為立委，教育是她長期關注的重點，除上任後積極協助地方爭取預算，迄今已成功爭取共28間學校61項等多項補助；她也長期主張孩子的教育除了不應侷限課堂上，父母的陪伴也是重要的元素，因此，透過親子共同參與活動等方式，更能激發孩子們無限得創造力與活力。秉持這份理念，她在三年多來舉辦各式各樣的親子活動，不僅廣受好評、場場爆滿，她笑稱，地方現在都說，只要巧慧出品的活動，就是品質保證，一定精采，也希望能用更多創意的活動，共創美好親子時光，讓每個孩子都能開心成長。

▲新北市立法委員蘇巧慧長期為樹林、鶯歌、新莊西盛地區爭取各項教育建設與多次舉辦親子教育活動。

