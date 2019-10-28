陳學聖再質疑蔡英文論文自我抄襲　總統府：鬧劇該到此為止

▲總統蔡英文。（圖／記者湯興漢攝）



記者陶本和／台北報導

國民黨立委陳學聖28日再次質疑總統蔡英文的博士論文，指控博士論文和同年在《政大法學評論》發表的一篇中文論文至少有20處相同，涉及自我抄襲學倫。總統府下午時表示，實在是「指鹿為馬」，這場鬧劇已令多數民眾感到厭煩，應該到此為止。

總統府表示，將未經發表的博士論文投稿需審查的期刊或專書並獲刊登，本來就是學界普遍做法，這不僅代表研究成果獲得肯定，也是對研究者對該學術領域的貢獻。

總統府指出，博士論文若沒有以期刊論文發表過，都屬於未發表的學術成果，大多數學者都會將博士論文投稿審查以期刊或專書方式正式發表。陳學聖以不相干案例濫指總統是「抄襲自己已經發表過的期刊論文」，實在是「指鹿為馬」。

總統府強調，陳學聖繼以大學校務基金預算威脅校長表態後，今天再用「自我抄襲」的莫須有理由，藉審查年度教育預算，要脅教育部進行所謂「處理」，是干預大學、學術自主，以預算綁架教育的最壞示範，「對蔡總統學歷及論文指控的鬧劇，包括指控者的政治企圖，已經令多數民眾感到厭煩，呼籲這場鬧劇應該到此為止」。

▼蔡英文博士論文又惹議！陳學聖比對出20處「自我抄襲」。（圖／記者許展溢攝）



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