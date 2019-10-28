友邦保險Q3新業務價值僅微升1%！反送中影響…香港業務「雙位數下降」抵銷增長

▲AIA友邦保險。（圖／路透社）

記者楊絡懸／台北報導

友邦保險公布截至今年9月30日止第3季的主要新業務指標，按固定匯率計算，新業務價值微升1%至9.8億美元；而撇除香港業務，新業務價值則為增長14%，可見香港反送中衝突，拖累友邦保險的業績表現。

友邦第3季新業務價值微升1%至9.8億美元，撇除香港業務，新業務價值升幅14%；年化新保費按年減少8%至14.4億美元；新業務價值利潤率增加6個百分點至67%；總加權保費收入上升8%至81.68億美元。

香港業務新業務價值雙位數字下降，其中，中國客戶新業務價值的雙位數字增長，被來自中國訪港客戶的新業務價值下降所抵銷。這與已公布的7月及8月整體訪港旅客人數下跌走勢大致相約。

友邦保險集團首席執行官兼總裁黃經輝（Ng Keng Hooi）表示，受到香港近期事件影響，新業務價值增長至9.8億美元、年增1%；不計入香港業務在內，集團的新業務價值較2018年第3季增長14%，「中國繼續成為我們增長最快的市場分部。」

▲友邦保險集團首席執行官兼總裁黃經輝（Ng Keng Hooi）。（圖／路透社，資料照）

黃經輝說，友邦保險在中國全資擁有的業務，繼續締造非常強勁的新業務價值增長，並於第3季成為各市場分部中增長最迅速的業務，「我們別樹一幟的『最優秀代理』招聘和培訓計劃支持新入職代理和活躍代理人數的進一步增加。我們在天津市和河北省石家莊市新開設的營銷服務部早期業績令人鼓舞，我們正在繼續準備工作，以期在適當的時候進一步擴展地域覆蓋範圍。」

另外，友邦保險也預計，全球經濟增長率將放緩，強勁的內部需求動力及亞洲主要人口結構的發展趨勢，繼續為保險業務的長遠前景提供正面的結構性支持。不過，部分的市場正面對利率偏低環境、消費者信心下跌，以及政治及貿易緊張局勢加劇的挑戰，其中，來自中國訪港客戶人數下降繼續影響銷售。在此不明朗的環境下，鑑於私人保險滲透率和社會福利覆蓋處於低水平，市場對保險產品需求將長期持續增長。