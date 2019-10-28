美食外送員上網可投保意外險！花小錢添保障「電梯傷害、燒燙傷」也理賠

▲年輕打工族為了多賺外快，常利用額外的時間從事美食外送服務。（圖／記者林敬旻攝）

記者楊絡懸／台北報導

機車美食外送服務越來越興盛，卻屢次發生美食平台外送員發生交通意外，機車外送的安全問題也浮出檯面。為了提高外送員的保障，壽險業者建議，任何工作都應該先顧好自己的人身安全，美食平台外送員更可以考慮投保意外險，花小錢為自己添購大保障。

根據台北市政府交通局統計，2018年台北市共發生了3萬7000多件交通事故，其中，機車騎士的死亡人數占總死亡人數大約一半，受傷人數占比更高達75%，整體風險遠高於其他車種；另根據交通部和警政署統計，截至今年8月，機車數量就高達1391萬輛以上，而在交通事故傷亡中，機車騎士死亡佔比高達47%。

宏泰人壽指出，美食外送員可以考慮投保意外險，在網路上投保時，職業欄可選擇「陸運」、職業性質選送「外賣機車駕駛」。以「宏泰人壽e齊安心專案」為例，意外傷害保障涵蓋陸、海、空，囊括風、火、水、地、雷等，足以提供全方位的防護保障，符合美食平台外送員四處奔走的工作狀態，經實際試算後，投保額度50萬元、搭配附加條款150萬元，年繳保費僅需1500元，就擁有最高200萬的保障。

例如，美食平台外送員因工作關係，經常出入不同大樓的電梯，該保單附加條款的特定事故理賠就有包含電梯意外傷害事故；萬一不幸遭燙傷，「重大燒燙傷」享有保險金額0.5倍的保障；若因意外傷害事故致成第1級至第6級失能，每月按保險金額的1.5%乘以失能程度的給付比例，給付「生活補助金」100個月等，提供美食外送員應有的保障。

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