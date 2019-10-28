虐死9幼貓新竹男身分曝光　同事證實早落跑：知道他養貓但不知這麼變態

記者陳凱力／新竹報導

新竹虐死9貓的彭姓男子，因以鐵鍋砸、酒灑傷口、螺絲起子穿掌等方式虐待幼貓，遭到廣大網友肉搜出來，竟是新竹市某家便利商店的員工，由於彭男的行徑已引起人神共憤，網友將他的資料到處轉傳，並放話，一定要抓到兇手，給他「高級修理」！

▲彭男被網友挖出過去的認養訊息。（圖／翻攝網路，下同）

「流浪動物珍愛協會」接獲通報，送養貓走失，認養人不回應，結果意外發現新竹彭姓男子虐死9隻貓，志工與竹北市民代表朱健銘甚至在彭男的手機雲端發現近百張的虐貓影片、照片。

據了解，彭男過去並無虐待動物前科，他分別向不同的民間、政府經營的中途之家領養貓咪回家，從他虐貓的影片發現，他似乎特別鍾情虐待幼貓，影片中只見他拿起單柄鐵鍋，一下一下「啪」、「啪」、「啪」的從幼貓頭部砸下，那聲音與畫面，令看過的人都覺得毛骨悚然，還有他手持一字螺絲起子穿進貓掌的影片，都讓人覺得麻皮發麻，無法想像為何彭男可以殘忍至此。

▲網友肉搜出彭男的工作、住家、電話甚至身分證號碼。



「彭男早就逃走了！」廣大網友肉搜出彭男任職的便利商店，該便利商店的員工也證實此事，並表示，「彭男26日還有來上班，27後就沒來了，沒辭職也沒請假，是跑走的」。同事表示，彭男平時看起來與一般人無異，同事間也都知道他養貓，「只是不曉得他這麼變態」，由於網友起底彭男上班地點，也讓這間便利商店今天來了不少要找彭男的網友，但網友們都還算理智，詢問完就離開，並沒有找上其他人的麻煩。

除了被肉搜地址、電話，網路還流出彭男過去的認養訊息，他自我介紹中提到，自己24歲，過去曾有幫朋友養貓的經驗、家人也同意養貓而且還有5工作經驗、從事服務業，更讓網友狂冒冷汗的是，彭男還被發現加入愛貓社團中，網友更擔心被曝光的9隻只是冰山一角。

▲網友號召，要抓到彭男給他「高級修理」。

過去曾有「沒加辣的肉圓哥」遭到網友執行「社會正義」，因此新竹市警方也呼籲網友千萬冷靜，雖然彭男的行徑引起社會公憤，不過民眾在社群媒體對彭男進行人肉搜索、號召網民對「變態男」進行「高級修理」，自己也可能因此觸法，再呼籲網友應保持理性，循法律途徑解決問題，勿以私刑遂行正義，影響社會秩序。

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