傳梗圖給直男「告訴你馬子 她不是我對手」！網揭女同學意圖　正宮氣炸

▲女同學傳哏圖給原PO男友。（圖／（左）Pakutaso、（右）翻攝自爆怨公社）

網搜小組／鄺郁庭報導

「X！真的不懂，男朋友系上的女同學傳這個給他是什麼意思 = =」，一名女網友貼出男友IG訊息截圖，只見女同學先傳訊「這個很好笑耶」，接著發2張哏圖，分別是「告訴你馬子 她不是我對手」、「凡事看得開 玩男人才會嗨」。而網友的回覆也讓原PO直呼「果然事情不是那麼簡單 = =」、「氣氣氣氣氣」。

這位女網友在臉書《爆怨公社》貼文，PO出男友的IG訊息截圖，男友系上的女同學傳了2張哏圖，分別是從IG上截下來的動漫《貓眼三姐妹》哏圖照，上面寫著「告訴你馬子 她不是我對手」、「凡事看得開 玩男人才會嗨」，女同學傳完就說了句「笑死」，原PO男友的反應則是「這啥0_0」。

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▲網友直呼2張哏圖挑釁意味濃厚。（圖／翻攝自爆怨公社）

看到貼文後，不少網友都說女同學來勢洶洶，「挑釁妳」、「要跟妳車拚了」、「第一張是挑釁妳，第二張是暗示他」、「拿妳男友帳號回她哏圖『你知道你是什麼顏色嗎？你是垃圾』」、「怎麼有股茶香～啊！是綠茶啊」、「挑釁意味濃厚」、「理性分析，不是好朋友傳個會心一笑，就是真的很婊，想玩」、「玩咖起手式。」

有人則是好奇問，「看男友跟她關係是怎樣，如果是很好的朋友我就算了」，原PO則是回應「我男朋友鑽石直男神經，所以他一直都只是把對方當同學，也沒意識到問題有多嚴重，但重點是對方說話句尾都會加『❤』跟『：3』。X你X到底？那個女的明明知道他有女朋友了 = =」。

原PO事後也補充更新，「原本以為是我想太多，因為我男朋友是鑽石直男神經，所以他一直把對方當同學看待，也會為了我盡量不回對方訊息」，說她一度是以為自己小心眼，看了網友回應，證實女同學動機不單純，「果然事情不是那麼簡單 = =，X！真的氣到一個，氣氣氣氣氣。」女網友還說，她很信任男友，所以只是在氣對方很有事，還有男朋友沒察覺女同事的心機這兩件事而已。

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