　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

點名零失敗拳王梅威瑟　打太極拳30年的馬雲：已經準備好！

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼馬雲在微電影「攻守道」中飾演馬師父 。（圖／翻攝自YouTube／Jetli_Com）

▲馬雲在微電影「攻守道」中飾演馬師父 。（圖／翻攝自YouTube／Jetli_Com）

實習記者施怡妏／綜合報導

中國電商巨擘阿里巴巴創辦人馬雲是個武術迷，曾在李連杰微電影《攻守道》中飾演太極拳大師馬師傅，在片中一一打敗各個武林高手，如今在現實生活中，他向世界拳王梅威瑟（Floyd Mayweather）下戰帖，「我已經準備好了，任何時間、地點。」其實早在1988 年馬雲就已經在杭州西湖邊的公園學習太極拳，至少拜了八位太極拳老師。

根據CNN報導，菲律賓拳擊傳奇人物帕奎奥（Manny Pacquiao）在推特上傳與馬雲打拳擊的影片。他在留言處放話，「梅威瑟！如果你想要進行一場真正的格鬥，那就和我打；如果你要一場表演，我的好朋友『馬雲』會好好的照顧你。」

馬雲對此表示，「我已經準備好了，任何時候，任何地方。」正式向拳王下戰帖。他自從9月退休後，曾透露想追求其他的愛好，例如教育等等，此外他還是個武術迷。

據了解，阿里巴巴公司招聘保鏢時，馬雲會要求應聘者當場秀一段太極拳。身為馬雲的第一保鑣李天金，在武術界非常有名氣，蟬聯好幾屆太極拳的全國冠軍。他曾說過，「冷兵器時代早結束了，太極拳更應該是文化樂趣」

▲不敗拳王梅威瑟。（圖／達志影像）

▲有「不敗拳王」之稱的梅威瑟，保持著50勝0敗的傲人戰績。（圖／達志影像）

被馬雲點名的梅威瑟（Floyd Mayweather）是美國前職業拳擊手，擁有五個世界冠軍。現今已經退休，但在拳擊生涯當中，保持著50勝0敗的優秀紀錄，其中有27場的比賽更是擊倒對手獲勝的。

梅威瑟去年在日本的一場比賽中，僅花兩分鐘的時間，就賺進900萬美元（約新台幣2.75億元）。帕奎奧在4年前與梅瑟爾的「世紀之戰」中被打敗，如今協助馬雲下戰帖，可能只是要報當年之仇而已。梅威瑟公關表示，「拳王去年參加了日本的盛會後，對於帕奎奧的挑戰一點興趣也沒有。」

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

ET快訊
不倫戀成「套頭女屍」！偷看手機發現被劈腿　他泡完溫泉送小三下
迎結婚8週年…Grace「無法釋懷被阿翔背叛」　臉書曝崩潰心
楊繡惠爆女星「接受特殊性癖好」　每月領3萬超憔悴
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

點名零失敗拳王梅威瑟　打太極拳30年的馬雲：已經準備好！

反送中波及52%婚禮　新人最怕「地鐵停駛、賓客安全」

聚餐完身上出多出「牙齒印＋鞭痕」...丈夫一看氣炸　妻沉默：離婚吧

港議員提廢除《禁蒙面法》　「6票之差」被否決處理

華聞快遞／西藏前三季度外貿總值逾30億元　貿易順差19.99億元

94歲嬤親手幫她披婚紗　祖孫三代同堂拍照！背後原因超溫馨秒掉淚

影／吵完架失控殺妻！53歲男「染血」被鄰居夫婦目睹...心慌「捅刀滅口」

美海警船進入黃海海域　陸「萬噸海警船」緊跟近距監視

影／真正「吃土」！河南小吃土饃　土加麵翻炒配雞蛋蔥花超養生

影／6歲女童學跳舞「下完腰雙腳癱軟」...醫：別抱希望　母見內幕淚崩

A-LIN同志遊行飆唱《有一種悲傷》 突然走到台下..麥克風交給歌迷！

頑皮阿金！咬髮圈拉到恐怖極限　媽嚇傻求放開...下秒「啪」一聲

英國凍屍案出現第2名關鍵司機！　越南女留訊息：媽對不起我要死了

「音樂劇」演唱《給朱利安》獲好評！　蕭敬騰《聲林2》猛誇艾文「很會演耶」

張文綺一句「男人要有味道是要擼..」　小鬼老司機上身..全場只有他懂XDD

自來喵連叼4娃闖入店內　佔領倉庫強迫老闆「整堆養」

同志遊行竟巧遇觀音、龍女下凡！腳踩蓮花「高速飄移」路人瘋搶拍

台北同志遊行「觀音下凡」！　腳踩蓮花高速飄移路人全看傻

伊斯蘭國領袖傳身亡！　美媒：死於美軍在敘利亞的行動中

萌汪首見小奴才秒變「妹控」！暖心陪學步...媽感動：一起長大

點名零失敗拳王梅威瑟　打太極拳30年的馬雲：已經準備好！

反送中波及52%婚禮　新人最怕「地鐵停駛、賓客安全」

聚餐完身上出多出「牙齒印＋鞭痕」...丈夫一看氣炸　妻沉默：離婚吧

港議員提廢除《禁蒙面法》　「6票之差」被否決處理

華聞快遞／西藏前三季度外貿總值逾30億元　貿易順差19.99億元

94歲嬤親手幫她披婚紗　祖孫三代同堂拍照！背後原因超溫馨秒掉淚

影／吵完架失控殺妻！53歲男「染血」被鄰居夫婦目睹...心慌「捅刀滅口」

美海警船進入黃海海域　陸「萬噸海警船」緊跟近距監視

影／真正「吃土」！河南小吃土饃　土加麵翻炒配雞蛋蔥花超養生

影／6歲女童學跳舞「下完腰雙腳癱軟」...醫：別抱希望　母見內幕淚崩

12強／胡智為30日報到　官辦熱身賽首戰有望先發

韓國瑜彰化造勢大會再開砲：民進黨變了！愛錢愛權愛自己

中職／廖任磊有機會打冬盟　味全龍找4洋投助陣

中信盃黑豹旗／北中南26場比賽開打　離島球隊兩樣情

不斷更新／8局演練突破僵局　高宇杰適時安助味全龍4比3超前

試・開箱／少女心爆棚「雪寶包」開搶！《冰雪奇緣2》聯名系列一次看

搶買高利率儲蓄險「投保策略曝光」！專家幫畫7大重點：先評估存款能力和目標

王中平下令：女兒26歲才能交男友！　余皓然「24歲就生子」躺槍回嗆

拋政見呈現「唬爛化」　黃國昌轟韓國瑜：完全失格的總統候選人

共享行動電源以租借代替購買　ChargeSPOT提倡「舊電換新電」

「女老師只穿內褲」房東3人狂盯　2年偷看破萬次！私生活全曝光

大陸熱門新聞

67歲婦成功產女嬰　2老：有退休金撫養

被石頭砸中頭　他34歲仍童顏童身

爸媽缺席家長會　男孩「持刀坐27F」絕望了

身上出多出「牙齒印＋鞭痕」...丈夫一看氣炸

都戴口罩！港理大校長拒絕和2名女畢業生握手

6歲女童「下完腰雙腳癱軟」　母見內幕淚崩

亡妻下葬4個月計步器多3萬步　真相氣炸

13歲少年求歡遭拒…竟殘殺10歲女童裝塑膠袋丟棄

離婚半年！她驚見前夫牽著1歲雙胞胎…臉秒綠

短褲辣妹偷車被捕　竟是中年大叔

陸科學家實現以基因編輯細胞抵禦愛滋

解放軍軍機撞山3死　才在閱兵表演「70陣形」

67歲孕婦「自然受孕」產女嬰　網罵翻

「解鎖」App致大陸共享單車企業損失13億

更多熱門

相關新聞

馬雲歎：企業太重視學歷

馬雲歎：企業太重視學歷

作為電商巨頭阿里巴巴的創始人，馬雲身價高達人民幣2750億元（約新台幣1.2兆元），蟬聯2019年大陸首富。不過即使是他，在現今時代想保有一份工作也不容易，馬雲日前在新加坡富比士全球CEO會議上表示，「人們用學歷來評價你。如今像我這樣的人，若想在阿里巴巴應徵工作，這幾乎是不可能的事情。」

打造像「中央公園」！馬雲捐4.3億元護西溪濕地

打造像「中央公園」！馬雲捐4.3億元護西溪濕地

馬雲家族身價1.1兆 三度登大陸首富

馬雲家族身價1.1兆 三度登大陸首富

馬雲卸任變巨星　龐克裝唱搖滾曲

馬雲卸任變巨星　龐克裝唱搖滾曲

即／馬雲卸任阿里巴巴董事長　CEO張勇接棒

即／馬雲卸任阿里巴巴董事長　CEO張勇接棒

關鍵字：

馬雲梅威爾世界拳王

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 金鐘獎 唇筆 地震 停班停課 南方澳 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

67歲婦成功產女嬰　2老：有退休金撫養

鍾欣怡「我不需要你」結婚5年爆冷戰老公！

被石頭砸中頭　他34歲仍童顏童身

女警醉誘7上司壞壞　同事全知情

激情交纏到一半！她拔刀殺前男友　喊：下輩子別再見

日本AV驚見台灣美人妻！達人：當我們瞎了嗎

趙斗順「清晰長相」首公開　專家：他會再犯！

國民2正妹「脫衣乳搖」網友暴動

桃園檳榔攤傳「清脆掌聲」　外送員苦等10分鐘曝後續

野營半夜突感溫暖　他睜眼嚇一跳

「小弟弟」挨刀　終結女友掛病號惡夢　　

台東知名麵店摔死小貓　畫面曝光

影／張國煒親駕星宇新機回台

爸媽缺席家長會　男孩「持刀坐27F」絕望了

華晨宇沒搶到票　履行諾言「真的剃禿了」！

更多

最夯影音

更多
A-LIN同志遊行飆唱《有一種悲傷》 突然走到台下..麥克風交給歌迷！

A-LIN同志遊行飆唱《有一種悲傷》 突然走到台下..麥克風交給歌迷！
頑皮阿金！咬髮圈拉到恐怖極限　媽嚇傻求放開...下秒「啪」一聲

頑皮阿金！咬髮圈拉到恐怖極限　媽嚇傻求放開...下秒「啪」一聲

英國凍屍案出現第2名關鍵司機！　越南女留訊息：媽對不起我要死了

英國凍屍案出現第2名關鍵司機！　越南女留訊息：媽對不起我要死了

「音樂劇」演唱《給朱利安》獲好評！　蕭敬騰《聲林2》猛誇艾文「很會演耶」

「音樂劇」演唱《給朱利安》獲好評！　蕭敬騰《聲林2》猛誇艾文「很會演耶」

張文綺一句「男人要有味道是要擼..」　小鬼老司機上身..全場只有他懂XDD

張文綺一句「男人要有味道是要擼..」　小鬼老司機上身..全場只有他懂XDD

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面