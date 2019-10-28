點名零失敗拳王梅威瑟　打太極拳30年的馬雲：已經準備好！

▲馬雲在微電影「攻守道」中飾演馬師父 。（圖／翻攝自YouTube／Jetli_Com）

實習記者施怡妏／綜合報導

中國電商巨擘阿里巴巴創辦人馬雲是個武術迷，曾在李連杰微電影《攻守道》中飾演太極拳大師馬師傅，在片中一一打敗各個武林高手，如今在現實生活中，他向世界拳王梅威瑟（Floyd Mayweather）下戰帖，「我已經準備好了，任何時間、地點。」其實早在1988 年馬雲就已經在杭州西湖邊的公園學習太極拳，至少拜了八位太極拳老師。

根據CNN報導，菲律賓拳擊傳奇人物帕奎奥（Manny Pacquiao）在推特上傳與馬雲打拳擊的影片。他在留言處放話，「梅威瑟！如果你想要進行一場真正的格鬥，那就和我打；如果你要一場表演，我的好朋友『馬雲』會好好的照顧你。」

馬雲對此表示，「我已經準備好了，任何時候，任何地方。」正式向拳王下戰帖。他自從9月退休後，曾透露想追求其他的愛好，例如教育等等，此外他還是個武術迷。

據了解，阿里巴巴公司招聘保鏢時，馬雲會要求應聘者當場秀一段太極拳。身為馬雲的第一保鑣李天金，在武術界非常有名氣，蟬聯好幾屆太極拳的全國冠軍。他曾說過，「冷兵器時代早結束了，太極拳更應該是文化樂趣」

▲有「不敗拳王」之稱的梅威瑟，保持著50勝0敗的傲人戰績。（圖／達志影像）

被馬雲點名的梅威瑟（Floyd Mayweather）是美國前職業拳擊手，擁有五個世界冠軍。現今已經退休，但在拳擊生涯當中，保持著50勝0敗的優秀紀錄，其中有27場的比賽更是擊倒對手獲勝的。

梅威瑟去年在日本的一場比賽中，僅花兩分鐘的時間，就賺進900萬美元（約新台幣2.75億元）。帕奎奧在4年前與梅瑟爾的「世紀之戰」中被打敗，如今協助馬雲下戰帖，可能只是要報當年之仇而已。梅威瑟公關表示，「拳王去年參加了日本的盛會後，對於帕奎奧的挑戰一點興趣也沒有。」

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

