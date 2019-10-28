先清水鰲峰後大甲鐵砧　蔡其昌爭取2億多打造「海線雙丘」

▲蔡其昌會勘鐵砧山改善工程。（圖／蔡其昌辦公室提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

立法院副院長蔡其昌前後向中央爭取上億元，將清水區鰲峰山整修成全國遊憩區之後，緊接著鎖定大甲區鐵砧山，28日與交通部、台中市政府等人會勘第2期工程，經費3千萬元，明年中啟用，未來加上3、4期完工，將打造「海線雙丘」親子遊樂區。

▲蔡其昌（右3）聽取台中市政府人員簡報。

蔡其昌上午邀集交通部觀光局技術組副組長林秀霞、台中市議員施志昌、台中市政府遊局風景區管理所長廖偉志與頂店里長梁福昌等人，前往會勘大甲鐵砧山觀光服務設施改善工程。

蔡其昌表示，鐵砧山改善計畫已經推動了5、6年，目前已完成第1期2千4百萬元的基礎設施整治，包括北側坍塌的水土保持、特色休閒空間重塑等，從鐵砧山雕塑公園內可遠眺大安溪的壯麗景緻，另外，步道及草坪也都重鋪、太陽之門廣場也有彩繪，讓公園重燃新生命，8月30日已重新開放。

第2期3千萬的休閒遊憩工程延續第1期，打造成為青少年自我探索基地，增設兒童遊憩設施、青少年互動遊戲場及林間吊網床等，並將雕塑公園營造成無邊界地景遊憩場域，預計明年6月完工。

蔡其昌說，明年會持續與交通部、台中市政府風管所研議，希望爭取至少4千6百萬元，施作第3、4期鐵砧山劍井周邊環境，打造一個寓教於樂、適合老中青三代的特色公園，讓鐵砧山風華再現，並與清水鰲峰山一同成為「海線雙丘」。

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