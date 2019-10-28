甩摔幼貓害爆頭！台東名麵店老闆「現身還原」　頻道歉：我是想餵牠

記者莊智勝／台東報導

台東知名麵店老闆遭爆料殘忍摔死幼貓，如今風波不斷延燒，不但Google評論遭網友狂洗1負評，業者今也暫停營業1天；農業處也放出重話，直言倘若虐貓一事屬實，依動保法最高可開罰200萬元。遭控殺貓的老闆28日出面受訪，無奈表示當時自己是想要餵那隻幼貓，怎料才剛抓起來就被咬了一口，一時緊張才會將牠甩脫在地，絕非是蓄意虐貓。

目擊網友指出，該家麵店附近有隻母貓近日產下幼貓，平時幼貓都會在屋頂徘徊鳴叫，老闆疑似嫌聲音太吵，27日晚間6時45分竟突然揪起其中一隻黑色幼貓，還將牠猛力向地面甩摔，導致幼貓頭部撞地當場迸裂慘死，留下一地血跡，殘忍血腥的一幕還引來路人圍觀。

▲台東知名麵店老闆遭控虐殺幼貓，事發當下還引來民眾圍觀。（圖／翻攝自Facebook／台東大小事）

原PO氣憤表示，老闆在殘忍摔死幼貓後，伸手撿起抽搐的貓屍放進米袋，隨後沖洗地面血跡滅證，再將貓屍帶離現場；事後警方、動保人員獲報前往處理，但老闆與老闆娘第一時間卻否認犯行，還一度宣稱該隻黑色幼貓已經自行跑走。

在引起網友公憤後，老闆兒子還在臉書社團中做出解釋，表示是幼貓先張口咬住父親的手，當下反射動作才會將貓甩脫在地，同時還PO出手指傷口照、就醫診斷證明書佐證，盼社會大眾能再給一次機會。

▲老闆手指遭咬傷，還前往醫院就診。（圖／翻攝自Facebook／台東大小事）

而遭控殺貓的老闆28日正面接受媒體採訪，還原事發經過，強調自己真的不是虐貓，當時是想要餵養那隻黑色幼貓，「不然我抓牠起來幹什麼？我要把牠抓起來，結果牠就咬我，我一緊張就把牠弄下去、丟掉這樣子！」老闆還頻頻向社會大眾道歉，希望能換取原諒。

但對於老闆說法，大部分網友仍然存疑，目前警方已經介入調查，剩下的幼貓則由動保團體接手進行安置；農業處也撂下重話，表示倘若查證後確定是蓄意虐貓、殺貓，依照動保法最高可開罰200萬元。

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▲老闆澄清，當下自己是想要餵貓，沒想到卻被咬了一口。（圖／東森新聞）

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