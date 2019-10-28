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美海警船進入黃海海域　陸「萬噸海警船」緊跟近距監視

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▲▼美國海岸警衛隊傳奇級國土安全艦斯特拉頓號（USCGC STRATTON , 舷號WMSL752）+中國海景2901。（圖／美國海岸警衛隊）

▲美國海警船派出巡邏快艇，後面可清楚看見大陸海警船。（圖／美國海岸警衛隊）

記者蔡紹堅／綜合報導

中美海上較勁從「海軍」延燒到「海警」。最新消息指出，美國海岸警衛隊傳奇級國土安全艦「斯特拉頓」號（USCGC STRATTOT）近日一直在黃海及南海海域周遭活動，還派出巡邏快艇，而大陸的萬噸級海警船「海警2901」則緊跟在後方警戒。

美國海岸警衛隊的國土安全艦「斯特拉頓」號10月6日進入黃海海域執行任務，並派出了一艘巡邏快艇，由於地點敏感，很快引來陸方的注意，派出一艘海警船跟在後方警戒。

從美方公布的照片可以發現，美方巡邏快艇在海中航行的同時，不遠處就有一艘陸方海警船，船身上寫著「2901」，正是大陸海警的「海警2901」。

▼萬噸級海警船「海警2901」。（圖／翻攝陸媒）

大陸「怪獸」海警船2901號（圖／翻攝自多維新聞）

「海警2901」是大陸海警目前最大的執法船，滿載排水量達1.2萬噸，配備76毫米速射艦炮、2門副炮，以及2座高射機槍，由於是大陸第一艘排水量突破一萬噸的海警船，又被稱為「萬噸級海警船」，在續航力、耐衝撞性、速度上都很有優勢。

在「海警2901」之前，世界最大的海警巡邏船是日本海上保安廳9000噸級的「秋津洲」號與「敷島」號。相比之下，美國海岸警衛隊的「斯特拉頓」排水量只有4500萬噸。

▼美國海警船「斯特拉頓」號。（圖／美國海岸警衛隊）

▲▼ 美國海岸警衛隊傳奇級國土安全艦斯特拉頓號（USCGC STRATTON , 舷號WMSL752）。（圖／美國海岸警衛隊）

中美海警的海上較勁近期越來越頻繁，也意味著海警「第二海軍」的地位越來越明顯。根據美國海軍研究學會網22日的報導，美國海岸警衛隊司令卡爾舒爾茨（Karl L. Schultz）表示，美國海岸警衛隊計劃增加在西太平洋地區的部署，未來可能代替美國海軍執行「航行自由」行動。

報導還提到，舒爾茨證實，透過近期從美國本土到南太平洋薩摩亞的「艾加行動」，美國海岸警衛隊已經成功驗證新型「前沿兵力部署概念」，也就是由一艘母艦搭載小型巡邏艇出航，執行為期30天的遠征行動，「這種方式有助提高海岸警衛隊的遠征能力，擴大美國在太平洋地區的前沿存在與兵力部署。」

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