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竹聯弘仁會小弟開詐騙機房　長腿妹用IG搭訕上百人遭詐千萬

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記者張君豪／台北報導

刑事局偵七大隊28日宣布破獲一起隱身新北市板橋舊公寓內的詐騙機房，警方表示該詐騙集團利用年輕長腿辣妹使用「IG」、「臉書」、「吾聊」等交友或通訊軟體隨機搭訕，誘騙網路上的年輕上班族註冊「Q-WIN娛樂」網站投資股票、虛擬貨幣或參與線上博弈，導致眾多網友投資數萬到數十萬元血本無歸。

▲刑事局破獲走私槍枝集團小弟開設詐騙機房，逮捕6人並查扣大批電腦、硬碟等贓證物。（圖／記者張君豪攝）

▲刑事局破獲走私槍枝集團小弟開設詐騙機房，逮捕6人其中包含call客攬客的年輕長腿妹。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局破獲走私槍枝集團小弟開設詐騙機房，逮捕6人並查扣大批電腦、硬碟等贓證物。（圖／記者張君豪攝）

▲刑事局破獲走私槍枝集團小弟開設詐騙機房，逮捕6人其中包含call客攬客的年輕長腿妹。（圖／記者張君豪翻攝）

警方估計該網站吸金超過上千萬元新台幣，被害會員多達上百人，刑事局偵七大隊9日會同除暴特勤組破門攻堅，發現機房負責人還打算拿斧頭敲毀電腦硬碟、所幸遭幹員及時制止，保全他們犯罪證據。

▲刑事局破獲走私槍枝集團小弟開設詐騙機房，逮捕6人並查扣大批電腦、硬碟等贓證物。（圖／記者張君豪攝）

▲刑事局破獲走私槍枝集團小弟開設詐騙機房，逮捕6人當時歹徒打算拿斧頭敲毀硬碟所幸遭警方制伏。（圖／記者張君豪攝）

刑事局偵七大隊指出，由於機房主嫌曾嫌（23歲）過去是基隆地區走私軍火的廖姓集團首腦小弟，廖嫌有弘仁會背景，警方在三峽火葬場攻堅貨櫃時，查獲上百支長短制式槍枝，刑事局這次行動不敢大意，特別出動除暴特勤隊幹員全副武裝破門攻堅，並在屋內逮捕張姓小弟4人，所幸並未查獲槍械。

▲刑事局破獲走私槍枝集團小弟開設詐騙機房，逮捕6人並查扣大批電腦、硬碟等贓證物。（圖／記者張君豪攝）

▲刑事局破獲走私槍枝集團小弟開設詐騙機房，刑事局偵七大隊副大隊長徐釗斌說明案情。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局指出，竹聯幫弘仁會廖姓主嫌2018年5月涉嫌走私109支長短制式槍枝，曾男是其小弟，也是詐欺集團主嫌。曾嫌吸收中輟無正當工作的年輕男女加入詐騙集團，並指派潘姓成員當人頭，承租新北市板橋區公寓4樓，設立電信詐欺機房，他們換上俊男美女的頭像，透過LINE、臉書搭訕網友，以穩賺不賠倍數利潤等話術，招募害人進行投注施行詐騙。

曾嫌等4人擔任一線人員，以「IG」、「臉書」、「吾聊」等交友或通訊軟體，隨機搭訕不特定人，以「投資娛樂平台」之方式找尋有意願之被害人，待被害人感興趣後，即要求被害人至「Q-WIN娛樂」網站註冊會員並花費數千到數萬元購買虛擬點數進行博弈。

曾嫌等人並透過後端工程師製造投資、賭博獲利假象，被害人信以為真，便持續依照指示儲值匯款至指定帳戶，警方估計該集團經營迄今獲利上千萬元新台幣。

刑事局偵七大隊報請新北地檢署檢察官指揮，與新北警海山分局、北市南港警分局共組專案小組，本月9日在機房內逮捕4名嫌犯，並傳喚曾姓、戴姓主嫌到案，查扣犯罪用電腦、手機、網路分享器、教戰手冊等贓證物，現場還查扣一把斧頭，早有防備警察如入內搜索時，擊碎外接硬碟湮滅證據之用。本案詢後依涉嫌詐欺罪送辦。

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