慎入！他嘴唇被蟲卵寄生　醫生一擠「超肥嫩幼蟲」不停蠕動...網嚇歪

▲影片請慎入。

實習記者陳妙津／綜合報導

馬蠅（botfly）是一種會寄生於人體的昆蟲。近日一則取出寄生蟲的影片在網路上瘋傳，只見醫師在男子腫脹上唇中，擠出一條又肥又大的馬蠅幼蟲，讓看到的網友們全都嚇傻，紛紛留言直說「簡直是噩夢」。

這段約1分半的影片由網友u/likklesign4 分享到美國知名論壇《Reddit》。影片中可見一名外國男子上唇腫脹發紅，緊咬著白色紗布，醫生朝著他的上唇小孔中塗抹碘液後，可以清楚看見小洞中有白色生物不斷蠕動，接著醫生塗上透明藥膏，用力擠壓外國男上唇，又肥又嫩的馬蠅幼蟲便被緩緩擠出。

▲醫生從外國男上唇夾出馬蠅幼蟲。（圖／翻攝自Reddit）



幼蟲被以鑷子使勁夾起後，還不停奮力蠕動，模樣驚人，讓網友都嚇傻，紛紛留言，「比我預期的還大4倍」、「這是怎麼跑到嘴唇裡的？」、「我很手賤，但我後悔了」、「我超怕，完全可以感覺到自己嘴唇在抖」、「如果你不喜歡馬蠅，那千萬不要搜尋芒果蠕蟲，這些都是噩夢」、「如果是我被寄生，拜託把我殺了…」。

據了解，馬蠅幼蟲鑽進皮膚之後，會把人體皮下組織當食物，受害者身體會出現腫脹的膿瘡，但因為幼蟲會分泌有麻醉作用的液體，受害者不會感到特別疼痛，須等幼蟲長到大約杏仁大小時，才會離開人體化蛹，最後變成馬蠅成蟲。

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