　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

慎入！他嘴唇被蟲卵寄生　醫生一擠「超肥嫩幼蟲」不停蠕動...網嚇歪

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲
Huge botfly maggot in upper lip from r/popping

▲影片請慎入。

實習記者陳妙津／綜合報導

馬蠅（botfly）是一種會寄生於人體的昆蟲。近日一則取出寄生蟲的影片在網路上瘋傳，只見醫師在男子腫脹上唇中，擠出一條又肥又大的馬蠅幼蟲，讓看到的網友們全都嚇傻，紛紛留言直說「簡直是噩夢」。

這段約1分半的影片由網友u/likklesign4 分享到美國知名論壇《Reddit》。影片中可見一名外國男子上唇腫脹發紅，緊咬著白色紗布，醫生朝著他的上唇小孔中塗抹碘液後，可以清楚看見小洞中有白色生物不斷蠕動，接著醫生塗上透明藥膏，用力擠壓外國男上唇，又肥又嫩的馬蠅幼蟲便被緩緩擠出。

▲▼醫生從外國男上唇夾出馬蠅幼蟲。（圖／翻攝自Reddit）

▲醫生從外國男上唇夾出馬蠅幼蟲。（圖／翻攝自Reddit）

幼蟲被以鑷子使勁夾起後，還不停奮力蠕動，模樣驚人，讓網友都嚇傻，紛紛留言，「比我預期的還大4倍」、「這是怎麼跑到嘴唇裡的？」、「我很手賤，但我後悔了」、「我超怕，完全可以感覺到自己嘴唇在抖」、「如果你不喜歡馬蠅，那千萬不要搜尋芒果蠕蟲，這些都是噩夢」、「如果是我被寄生，拜託把我殺了…」。

據了解，馬蠅幼蟲鑽進皮膚之後，會把人體皮下組織當食物，受害者身體會出現腫脹的膿瘡，但因為幼蟲會分泌有麻醉作用的液體，受害者不會感到特別疼痛，須等幼蟲長到大約杏仁大小時，才會離開人體化蛹，最後變成馬蠅成蟲。

►偷偷分享少女秘密！

ET快訊
變態男虐死9貓後神隱「鍋子打到頭變形」　雲端百張影照曝光貓地
女友恩愛完每次都掛病號！男大生超勇敢「讓下面上刀台」終結惡夢
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

激情男女嗨到飛機座位上「野戰」　空姐霸氣阻止：把鳥收進去！

美軍擊殺IS首腦巴格達迪始末　極端派恐號召報復…全球高度戒備！

慎入！他嘴唇被蟲卵寄生　醫生一擠「超肥嫩幼蟲」不停蠕動...網嚇歪

日本確定改寫「先姓後名」　盼2020東京奧運前全面統一

他年輕跑船苦攢「1個月薪水」買錶犒賞自己　51年後飆破150萬！

神龍攜6顆龍珠加持超嗨！　巴黎聖日耳曼4比0擊退馬賽　

沒使用也爆炸！女歌手夢中被濃煙嗆醒　「行動電源」竄20公分高火光

曾被當女巫虐待！萬聖節前迎「國際貓日」　鴿子中找灰貓「18秒內比常人強」

撤軍是假的？川普宣布部分美軍留守「敘利亞油田」　鷹派議員：雙贏

把能量飲料當水每天「狂喝8至10罐」　26歲健康男突然心臟病發

A-LIN同志遊行飆唱《有一種悲傷》 突然走到台下..麥克風交給歌迷！

頑皮阿金！咬髮圈拉到恐怖極限　媽嚇傻求放開...下秒「啪」一聲

英國凍屍案出現第2名關鍵司機！　越南女留訊息：媽對不起我要死了

「音樂劇」演唱《給朱利安》獲好評！　蕭敬騰《聲林2》猛誇艾文「很會演耶」

張文綺一句「男人要有味道是要擼..」　小鬼老司機上身..全場只有他懂XDD

自來喵連叼4娃闖入店內　佔領倉庫強迫老闆「整堆養」

同志遊行竟巧遇觀音、龍女下凡！腳踩蓮花「高速飄移」路人瘋搶拍

台北同志遊行「觀音下凡」！　腳踩蓮花高速飄移路人全看傻

伊斯蘭國領袖傳身亡！　美媒：死於美軍在敘利亞的行動中

萌汪首見小奴才秒變「妹控」！暖心陪學步...媽感動：一起長大

激情男女嗨到飛機座位上「野戰」　空姐霸氣阻止：把鳥收進去！

美軍擊殺IS首腦巴格達迪始末　極端派恐號召報復…全球高度戒備！

慎入！他嘴唇被蟲卵寄生　醫生一擠「超肥嫩幼蟲」不停蠕動...網嚇歪

日本確定改寫「先姓後名」　盼2020東京奧運前全面統一

他年輕跑船苦攢「1個月薪水」買錶犒賞自己　51年後飆破150萬！

神龍攜6顆龍珠加持超嗨！　巴黎聖日耳曼4比0擊退馬賽　

沒使用也爆炸！女歌手夢中被濃煙嗆醒　「行動電源」竄20公分高火光

曾被當女巫虐待！萬聖節前迎「國際貓日」　鴿子中找灰貓「18秒內比常人強」

撤軍是假的？川普宣布部分美軍留守「敘利亞油田」　鷹派議員：雙贏

把能量飲料當水每天「狂喝8至10罐」　26歲健康男突然心臟病發

史上首位！「小柯瑞」楊恩開季2戰至少35分+5顆三分　正牌咖哩外線20投4中

先清水鰲峰後大甲鐵砧　蔡其昌爭取2億多打造「海線雙丘」

議員質詢陳同佳若出現台南？　黃偉哲秒答：依現行犯逮捕

世界第一台摩托車竟是汽車大廠打造！最高時速僅11km／h

虐9貓新竹變態男投案了！　警證實：人已在警局

超級比一比　黃偉哲辦農產行銷活動比賴神多尤榮智肯定

M1A2T戰車採購案　11月與美方簽署發價書

騎車衝阿里山！被討45元飯錢...高雄妹冏問「100元補貼」　同事背後狂嘴下場糗

差18歲的愛情不受祝福…女痛心提分手　男友淡淡說「再見」後上吊死在陽台

竹聯弘仁會小弟開詐騙機房　長腿妹用IG搭訕上百人遭詐千萬

連灌8杯58高粱！男18分鐘離奇亡　家屬崩潰：死了還銬在拘留室

國際熱門新聞

女警醉誘7上司壞壞　同事全知情

老太太廚房掛700年前古畫！可賣2億

即／台男涉性侵16歲少女　在菲律賓被捕

IS領袖自爆亡　遭幕僚、妻子雙背叛

39凍屍案「6越南籍家屬崩潰找人」　開車廂全是血手印

即／川普證實：IS首領巴格達迪真的死了

她天天寄簡訊給亡父　4年後竟收到回覆

空服員走進駕駛艙　iPad直播廁所

39凍屍死者「比中獎還幸運」　冷血人口販開價54萬原路重現

這張寶可夢卡片600萬　　全球僅39張超稀有

川普：巴格達迪如喪家犬　哭喊自爆而亡

美議員裸體呼麻　和「男女下屬」搞不倫

中國人妻悲歌　夫欠錢「妻遭人蛇集團逼進貨櫃」還債

越南24戶家庭報案...「家人在歐洲失蹤」

更多熱門

相關新聞

芝加哥公牛隊LOGO反轉秒崩壞　球迷回不去了

芝加哥公牛隊LOGO反轉秒崩壞　球迷回不去了

美國NBA東區一支傳統隊伍「芝加哥公牛隊」，90年代因籃球之神麥可喬丹的帶領下，建立起無人能敵的公牛王朝，在台灣也深受許多球迷喜愛。不過最近有人發現，從沒換過的的公牛隊LOGO暗藏玄機，只要翻轉過來看就會整個「歪樓」，而且再也回不去了。

和孕妻是同父異母姐弟　準爸爸心碎

和孕妻是同父異母姐弟　準爸爸心碎

會傳人？犬毛囊蟲屬垂直傳染　免疫力降易發病

會傳人？犬毛囊蟲屬垂直傳染　免疫力降易發病

犬貓不會得登革熱卻難逃「心絲蟲」

犬貓不會得登革熱卻難逃「心絲蟲」

她因1個習慣…腦子慘被活蟲狂吃！

她因1個習慣…腦子慘被活蟲狂吃！

關鍵字：

馬蠅寄生蟲Reddit

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 金鐘獎 唇筆 地震 停班停課 南方澳 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

67歲婦成功產女嬰　2老：有退休金撫養

鍾欣怡「我不需要你」結婚5年爆冷戰老公！

女警醉誘7上司壞壞　同事全知情

被石頭砸中頭　他34歲仍童顏童身

趙斗順「清晰長相」首公開　專家：他會再犯！

日本AV驚見台灣美人妻！達人：當我們瞎了嗎

爸媽缺席家長會　男孩「持刀坐27F」絕望了

桃園檳榔攤傳「清脆掌聲」　外送員苦等10分鐘曝後續

台東知名麵店摔死小貓　畫面曝光

野營半夜突感溫暖　他睜眼嚇一跳

影／張國煒親駕星宇新機回台

台中男和國一小女友愛愛下場超慘　她求情：我主動的

顧問團笑不出來！韓國瑜這樣答退休政策

華晨宇沒搶到票　履行諾言「真的剃禿了」！

老太太廚房掛700年前古畫！可賣2億

更多

最夯影音

更多
A-LIN同志遊行飆唱《有一種悲傷》 突然走到台下..麥克風交給歌迷！

A-LIN同志遊行飆唱《有一種悲傷》 突然走到台下..麥克風交給歌迷！
頑皮阿金！咬髮圈拉到恐怖極限　媽嚇傻求放開...下秒「啪」一聲

頑皮阿金！咬髮圈拉到恐怖極限　媽嚇傻求放開...下秒「啪」一聲

英國凍屍案出現第2名關鍵司機！　越南女留訊息：媽對不起我要死了

英國凍屍案出現第2名關鍵司機！　越南女留訊息：媽對不起我要死了

「音樂劇」演唱《給朱利安》獲好評！　蕭敬騰《聲林2》猛誇艾文「很會演耶」

「音樂劇」演唱《給朱利安》獲好評！　蕭敬騰《聲林2》猛誇艾文「很會演耶」

張文綺一句「男人要有味道是要擼..」　小鬼老司機上身..全場只有他懂XDD

張文綺一句「男人要有味道是要擼..」　小鬼老司機上身..全場只有他懂XDD

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面