前小姑放話前女議員怒告！勝訴確定獲准登報紙頭版道歉

▲新北市前議員林秀惠與前夫的妹妹有心結，高院判決前夫妹妹須登報道歉。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者吳銘峯／台北報導

新北市前議員林秀惠，2007年與李姓前夫丈夫離婚後，前夫的妹妹在2016年間，找了朋友在在臉書及網路新聞留言區貼文，指責林女與前夫對90歲的婆婆不孝，還說林女為人關說安插職位。林女不滿，起訴求償，高等法院判決前夫的妹妹必須在蘋果與自由兩份報紙的頭版，刊登道歉啟事一日確定。

判決指出，林秀惠的前小姑李秀媚，2016年3月間開始，先找找了友人在自己哥哥李振圳以及林秀惠的個人臉書上留言。留言內容包含「你們見利忘義、恩將仇報，不知飲水思源，還滿嘴仁義道德，政客不外乎如此。」、「媽媽做月子中從垂死邊緣把你救起，結果是禍害一個。讓你受教育栽培你上大學，結果是不要臉，拿母親的辛苦錢來揮霍....不是衣冠禽獸是啥？」、「林秀惠大議員，妳不正符合這六不合七不交者~~非常符合妳的特質~~還是妳心目中的選民是無知的，讓妳騙慣了。」批評林秀惠與前夫對婆婆不孝。

還指稱林秀惠關說喬人事，「Mian Su 妳若因兒子的工作感恩林秀惠，而昧著良心睜眼說瞎話，尚情有可原。但有必要因此當打手嗎？老大任職新北市政府，短短一年就喬正式，別人可能一輩子當臨時人員；老二更離譜，曾任職中華電信，過程有失考試的公平性，得以硬擠進去。也難怪妳三不五時當打手！！」

此外，《蘋果日報》與《自由時報》在當年4月間分別針對此事做出報導，李秀媚也找了友人，在2家媒體的新聞留言區上留言。內容包含「一個90歲老母親，因幾十年病歷在台大而棲身北部，印傭和生活費也是兄弟姐妹共同分擔，卻斤斤計較，一直不斷要逼離，誰能不痛心呢？ 」「林秀惠從女工變身老闆娘，40年前婆婆鉅額買下理髮廳，一路來又人力財源的支援。議員落選，本要賣屋，又是婆婆傾囊襄助。代表期間，議員落選前後陸續支援上千萬。」

林秀惠與前夫不滿，提出民事訴訟，求償582萬餘元並登報道歉。一審判決李秀媚須賠償哥哥與前大嫂90萬元及登報道歉。二審高等法院於今年8月間，改判李秀媚須在2報紙頭版上刊登道歉。李秀媚最後決定登報道歉，最後刊出「道歉人李秀媚於民國105 年3 、4 月間在臉書、蘋果日報網路新聞留言區、自由時報網路新聞留言區指稱林秀惠女士不孝順及對婆婆施暴、利用議員職務為他人安排工作、欺騙選民等不實言論，損及林秀惠女士之名譽，特此澄清並表達歉意。 道歉人：李秀媚 」

