「了解民心」民調大勝蔡英文11％！　韓國瑜：因為我苦民所苦

記者白珈陽、莊智勝／彰化報導

國民黨總統參選人韓國瑜28日下午前往彰化埔鹽順澤宮參拜，還戴上日前爆紅的「冠軍神帽」。韓國瑜承諾，未來國民黨重返執政，絕對會小心、認真來做，這一次一定貼近民意，認真來打拼；此外，對於《聯合報》今公布的民調結果，在了解民心方面韓大勝總統蔡英文11%，他也直言「這是因為我苦民所苦，民心比民調重要太多了！」

▲韓國瑜參拜埔鹽順澤宮。（圖／記者張榮恩攝）

韓國瑜致詞時表示，以前在北農任職時，就與埔鹽的農產關係非常深，內部許多員工、高級幹部都是埔鹽人，「農民朋友什麼都不怕，就怕辛苦耕種後價格卻不好、通路不順，台北人不清楚，每次看到颱風來了，就覺得農民卯死了、賺大錢，錯！所有種田農民只有一個心願，就是價格穩定，有合理的收入可以養家糊口，不要大風吹，只要價格合理就很滿足了。」

▲韓國瑜強調農民、漁民等基層民眾最辛苦，「不照顧他們要照顧誰？」（圖／記者張榮恩攝）

「放心，我們做事情不會漏氣！」韓國瑜向埔鹽鄉親喊話，希望2020能團結選票，讓國民黨重新執政，「這是我們絕對小心、認真來做，過去國民黨失敗，是因為脫離民意；失去執政，因為無法苦民所苦。但這次，我們一定貼近民意，認真執政，為人民做牛做馬，為台灣、為中華民國，一定認真打拼！」

此外，針對《聯合報》28日公布10月26日最新民調結果，相較於9月的調查，韓國瑜的支持度由原本的33％下降至30％，蔡英文的支持度也由45％下降至42％；但在了解民心方面，有39％的民眾認同韓，僅28％的民眾肯定蔡，韓國瑜大勝11％；韓國瑜則表示，「我能領先高達11％，因為我苦民所苦，民心比民調重要太多，但民進黨執政還有一段時間，還是有機會好好努力。」

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▼埔鹽鄉代表會主席送上一支「穿雲箭」。（圖／記者張榮恩攝、記者白珈陽翻攝）