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獨／恐怖！揪神明面前發誓被拒　兒驚見老父當街被斧頭追砍

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記者蔡佩旻／雲林報導

虎尾鎮興南里28日上午發生一起持斧追砍事件，闕姓男子於家門口收貨時，貨運司機告訴他，前方100公尺處有兩人持斧頭追跑，闕男請司機報警後隨騎乘機車前往查看，赫然發現遭追砍的是自己72歲的父親，到場發現父親右手掌流血，趕緊將其送醫驗傷，砍傷事件警方積極處理中。

▲警方陪同闕翁（橘衣）欲前往沈翁家中查訪。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲沈翁90多歲（後白衣者）因懷疑自栽龍眼樹枝遭折損，持斧砍傷闕翁（橘衣）。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

警方接獲送貨司機報案，隨即派員趕往現場，警方調查指出，9旬沈姓老翁與闕姓老翁居住同社區，因懷疑闕翁折損他所種植的龍眼樹枝，早上近10點恰好於雲林第一監獄附近自行車道道偶遇，沈翁上前質問闕翁，闕翁否認折斷樹枝一事，邀約至廟宇發誓，引起沈翁不滿，雙方一言不合，沈翁即從機車置物籃拿出斧頭意圖追砍闕翁，追跑過程中闕翁右手掌遭斧頭割傷，送醫後無大礙。

▲警方陪同闕翁（橘衣）欲前往沈翁家中查訪。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲警方陪同闕翁（橘衣）欲前往沈翁家中查訪。（圖／記者蔡佩旻攝）

警方表示，已經前往沈姓老翁家中，欲約談沈翁，但因其精神狀況不濟，無法針對事件回答，待沈翁精神狀況恢復再對其傳喚，闕姓老翁右手第五指擦傷、手掌撕裂傷約3公分，經其家屬送醫縫合後無大礙。

闕姓老翁指出，日前曾在社區內與沈翁相遇，就質問過樹枝折損一事，闕翁當下即表明否認，如果有目擊證人也歡迎前來指認，今日上午一如往常在家附近的自行車步道騎自行車運動，恰巧與沈翁碰上，又上前指說有人看見他折損沈翁的龍眼樹枝，他嚴正否認之後便邀約沈翁前往社區廟宇發誓對質，不料沈翁一怒隨即拔出斧頭作勢要砍人，闕翁也顧不及腳踏車拔腿就跑，追跑中徒手阻擋，右手掌遭斧頭劃傷流血，後兒子趕到現場將他送醫驗傷。

▲警方陪同闕翁（橘衣）欲前往沈翁家中查訪。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲闕姓老翁右手第五指擦傷、手掌撕裂傷約3公分，經兒子送若瑟醫院縫合後無大礙。（圖／記者蔡佩旻攝）

闕翁兒子表示，同為社區鄰居，希望大事化小，也希望沈翁不要在懷疑父親，父親因受到驚嚇，已加以安撫，請他這段時間不要獨自出門，暫時不會提出傷害告訴。

▲警方陪同闕翁（橘衣）欲前往沈翁家中查訪。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲闕姓老翁右手第五指擦傷、手掌撕裂傷約3公分，經兒子送若瑟醫院縫合後無大礙。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲警方陪同闕翁（橘衣）欲前往沈翁家中查訪。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲90多歲沈翁因懷疑自栽龍眼樹枝遭折損，持斧追砍闕翁。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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