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勞動部全國工科賽　美女師帶生首參賽奪車床冠軍

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▲新竹高工老師吳慧詩（中）與學生鄧浩銘（右2）奪冠，雲嘉南分署科長曾秋瑾（右1）、友嘉集團總經理許福助（左1）、虎尾科大副校長沈金鐘（左2）頒獎表揚。（圖／記者林悅翻攝）

▲新竹高工老師吳慧詩（中）與學生鄧浩銘（右2）奪冠，雲嘉南分署科長曾秋瑾（右1）、友嘉集團總經理許福助（左1）、虎尾科大副校長沈金鐘（左2）頒獎表揚。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署與友嘉實業集團、虎尾科技大學，在官田舉辦全國工業類科實作競賽，全國28所高中職共54位選手在車銑床技術大PK，其中新竹高工美女老師吳慧詩，帶領高三生鄧浩銘首次參賽，就一舉奪下車床組冠軍，表現亮眼。

比賽由雲嘉南分署自辦訓練科科長曾秋瑾、友嘉集團總經理許福助、虎尾科技大學副校長沈金鐘等人頒獎，科長曾秋瑾表示，比賽分為車床組與模具組，賽中需用各種刀具做出指定的零件，尺寸精準度是決勝負的關鍵，競爭相當激烈。

車床組冠軍鄧浩銘，目前就讀新竹高工機械加工三年級，每天都練習至少10小時，日練2組工件，鄧浩銘說，雖然練習時都要長時間站著，也常被鐵屑噴到燙傷，但他不怕辛苦，希望用技術來證明自己，盼未來能以技術升國立科大。新竹高工老師吳慧詩，長相甜美學的卻是機械，她笑說，父親是從事機械工作，自己的個性也比較像男生，所以就走這一行，這次是她與學生第一次參賽，拿下冠軍師生都相當開心、感動。

雲嘉南分署長劉邦棟表示，目前機械及模具產業對車銑床人力需求量大，將持續透過競賽及職訓來培育業界人才，訓後可從事模具設計工程師、繪圖技術員、機具操作技術人員、產品打樣技術員等，入門起薪約25K，從事5年若可獨立作業，薪資可達40K以上。

本比賽車床組第1名為新竹高工鄧浩銘、第2名埔里高工陳冠華、第3名磐石高中邱昱豪；模具組第1名為秀水高工陳柏菖、第2名新竹高工范誠鈞、第3名木柵高工李晏綸。

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