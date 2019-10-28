入秋首波鋒面今晚到！北東變天「降雨熱區」曝　周二高溫最多降5℃

▲入秋首波鋒面報到，周一晚起北部、東北部天氣不穩，下雨狀況變明顯。（圖／記者李毓康攝）

記者賴文萱／台北報導

入秋首波鋒面今（28日）晚報到！氣象局指出，今晚起東北風增強、水氣變多，再加上鋒面影響，北部、東北部地區天氣不穩，越往東北角、宜蘭下雨狀況會越來越明顯，降雨會比早上明顯。另外，高溫部分，周二白天比起今天降幅約3-5度，下雨時濕涼感受更顯著。

氣象預報員官欣平表示，今晚起東北風增強、水氣變多，加上入秋首波鋒面報到，周二、三越往東北角、宜蘭下雨狀況會越明顯，東北部轉為有短暫雨，雨勢比起白天會更多。

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▲溫度部分，周二、三東北風增強，北部轉濕涼，白天高溫跟今天比，約有3-5度降幅。（圖／中央氣象局）

溫度方面，低溫影響沒有很明顯，北部、東北部、中部約21-22度，花東、南部約22-24度，但周二北部白天高溫會有約3-5度的溫差降幅，從今天的29度降到24-25度，有下雨時，濕涼感受更明顯，中南部則無影響。

周四（30日）之後，風向轉為東風，下雨熱區從東北角轉移到宜花地區，北部山區、東半部估會有較大雨勢。周五後（11月1日），水氣變少，僅東北風迎風面的北部、東半部有局部短暫雨。

另外，目前在菲律賓西邊海面有個熱帶擾動，預期明天至後天白天有機會發展成熱帶性低氣壓，但是否會發展成颱風還要持續觀察。

▲東北季風即將增強，北部、東部地區將轉為「斷斷續續有雨」的天氣。（圖／翻攝自天氣粉專「台灣颱風論壇│天氣特急」）

天氣粉專「台灣颱風論壇│天氣特急」則製作下雨狀況分布圖說明，由於東北季風即將增強，北部、東部地區將轉為「斷斷續續有雨」的天氣，北部及宜蘭的平均氣溫也會下降，中南部山區午後局部也會有雨勢。

然而，這次東北季風影響有限，所以中南部平地的天氣變化不大，依然是晴朗溫暖的好天氣，倒是要注意日夜溫差大，以及可能有空氣污染。

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