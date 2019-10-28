94歲嬤親手幫她披婚紗　祖孫三代同堂拍照！背後原因超溫馨秒掉淚

實習記者曾筠淇／綜合報導

24歲的劉洋洋在自己生日當天，和媽媽一同邀請94歲的外婆穿上潔白婚紗，並拍攝婚紗照，這是她給自己的生日禮物。劉洋洋經常被外婆催婚，但是一直到她老人家感嘆不知道能不能活到自己結婚那天，才讓她決定「一定要讓外婆親手給我披上婚紗」，希望不要留下任何遺憾。

綜合陸媒報導，24歲的劉洋洋在9月3日生日當天，與媽媽一同將94歲的外婆接到睢寧縣城，祖孫三代便進入照相館進行「婚紗拍攝」。外婆其實時常向劉洋洋催婚，卻總得到敷衍的回話，直到今（2019）年8月時，她突然表示，「我家洋洋穿上婚紗一定很好看，可是不知道我能不能活著看到那一天了」，這才讓劉洋洋萌生拍攝婚紗照的想法。

▲劉洋洋與媽媽、外婆「三代同堂」合拍婚紗照。（圖／達志影像／示意圖）

劉洋洋表示，「我一定要讓外婆親手給我披上婚紗」，起初外婆並不願意多花錢，所以機靈的她只好騙對方是購物時的獎品。在拍攝過程中，外婆為劉洋洋披上純白色的婚紗，雖然一上午的拍攝讓她有些疲累，但仍非常興奮。

劉洋洋與外婆的感情非常緊密，因為自己的父母長時間在外地工作，加上外公在她出生前就病逝，所以兩人可說是相依為命，即便生活並不是那麼富裕，但外婆總是省吃儉用，把最好的都留給了自己。長大後，劉洋洋也獨自外出工作，少了許多陪伴外婆的時光，讓她感到有些遺憾，因此在3年前，她便毅然決然辭去工作回老家，「我要用陪伴彌補這幾年遠離她的遺憾」。

▲劉洋洋希望不留遺憾，所以在生日當天，讓外婆為自己披上婚紗。（圖／取自Pexels）

劉洋洋覺得，「陪伴經不起等待，不能讓等待變成遺憾」，所以拍攝婚紗照不只是她的生日禮物，更是希望外婆可以開心。她在本（10）月21日拿到婚紗照，才一看到照片就激動落淚，隨後她也將照片發上自己的社群帳號，這溫馨的畫面更惹哭大票網友，讓許多人意識到有些事情一旦錯過就來不及，陪伴才是最重要的。

雖然目前劉洋洋還沒有要結婚，但她也希望在自己的大喜之日，能讓外婆親手為她披上婚紗，並且讓外婆穿上禮服，成為自己的伴娘。