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美國無人太空戰機X-37B飛780天回歸　太空軍隊有望　

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▲X-37B創下新紀錄，離成立太空軍也更近一步。（圖／翻攝自推特／@usairforce

實習記者崔子柔／綜合報導

無人駕駛太空戰機X-37B昨日凌晨降落在佛州甘迺迪太空中心，創下連續飛行780天的紀錄，機上搭載著小型衛星等空軍實驗設備，而多數人都相信空軍建造X-37B並進行實驗，目的是讓國會批准成立太空軍。

根據美國空軍官網，參謀長葛德芬（David L Goldfein）表示，X-37B安全抵達，不指突破前次創下的718天繞軌飛行紀錄，更證明天空不再是美國空軍的極限，如果國會批准成立太空軍，同樣地太空軍也沒有極限。

▲▼美軍無人太空戰機X-37B。（圖／翻攝自U.S. Air Force twitter）

▲美軍無人太空戰機X-37B。（圖／翻攝自U.S. Air Force twitter）

X-37B機長8.8公尺，高2.9公尺，重約4990公斤，這次任務始於2017年9月7日，執行「軌道測試載具」（Orbital Test Vehicle，OTV）計畫，外界難以得知機上載運著什麼器材，而其中一項名稱為「先進結構內嵌散熱片」（AdvancedStructurally Embedded Thermal Spreader），是由美國空軍研究實驗室所研發，做為測試實驗用的電子器材及振盪管，以便長期停留在太空環境。

空軍目前有兩架可重複使用的X-37B戰機，由鋰離子太陽能電池為動力，可多次長途飛行，往返地球軌道。

 
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