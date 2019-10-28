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製毒工廠散發塑膠味＆阿摩尼亞味　內埔警籲檢舉破獲有獎金　

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▲屏東縣內埔警分局長蔡耀順到電台進行反毒宣導活動，提醒民眾問聞到異味，檢舉破獲製毒工廠可獲獎金 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東縣內埔警分局長蔡耀順到電台進行反毒宣導活動，提醒民眾問聞到異味，檢舉破獲製毒工廠可獲獎金 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

全民反毒，屏東縣內埔警分局除利用電台等宣導外，更呼籲民眾做個「雞婆」的檢舉人，若社區有聞到怪異的塑膠味、油漆味、強力膠味或阿摩尼亞的尿味；且搬來之住戶行跡怪異、出入複雜，可撥打110檢舉，如因此破獲製毒工廠，可獲得獎金。

▲屏東縣內埔警分局長蔡耀順到電台進行反毒宣導活動，提醒民眾問聞到異味，檢舉破獲製毒工廠可獲獎金 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼內埔警分局宣導讓「人民有感」的反毒活動。

▲屏東縣內埔警分局長蔡耀順到電台進行反毒宣導活動，提醒民眾問聞到異味，檢舉破獲製毒工廠可獲獎金 。（圖／記者陳崑福翻攝）

內埔警分局為使毒品的查緝及防制工作，「讓人民有感」，除了在各治安座談會或關懷據點宣導、在分局臉書強力放送反毒影片外，為避免受眾者因好奇誤入歧途，成為新生毒品人口，另自製作影片，發文至轄內六堆客家文化園區等行政機關，協請託播，擴大宣導面向。

該警分局經評估轄區收看「第四台」的居民應不在少數，為鼓勵民眾提供相關毒品或製毒情資，由分局長蔡耀順親上主播台，以常見的毒品做為主播台背景，呼籲民眾做個「雞婆」的檢舉人，聞到塑膠等味道，或搬來住戶行跡怪異、出入複雜，立即向警方檢舉，以建構轄區完善的友善通報網。

蔡分局長表示，「檢舉毒品，人人有責」，讓警察單位協助民眾將毒瘤逐出社區，居民免於住的恐懼，才能安居樂業。並提醒民眾，因檢舉而查獲製毒工廠，依「防制毒品危害獎懲辦法」規定，檢舉人可獲得20至100萬元不等獎金。

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