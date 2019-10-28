法鼓山基金會援建　卑南國中柔道健力館落成

▲卑南國中柔道健力館日落成。（圖／記者楊鈞典翻攝）

記者楊鈞典／台東報導

尼伯特風災2016年肆虐台東，造成卑南國中的老舊棒球宿舍及地下1樓的健力室嚴重毁損。法鼓山師父到校慰問師生時，瞭解卑中的需求，決定捐建1棟造價新台幣1,600萬的柔道和健力練習場館，歷經9個月的工期後完工，並於28日進行落成典禮。健力館整體以安全、防災、便利及舒適以達永續使用之目標，未來這座充滿原住民和現代簡潔風格的建築，將提供選手們更優質的訓練空間，創造更亮眼的佳績。

台東縣政府表示：此次法鼓山基金會適時地伸出援手，不但協助災後復原，還慨允捐款1600萬元援建卑南國中柔道健力館，提供選手優質的訓練環境。卑南國中不只在棒球有悠久的優良傳統，近年來柔道及舉重、健力也有非常優異的表現，為台東爭取了許多榮耀。

縣府教育處指出，卑南國中的體育團隊比賽成績向來都很優秀，但長久以來因經費所限，練習場地一直都是因陋就簡，器材都是將就著用。在這樣刻苦的條件下，體育專長的孩子們還是創造了1次次比賽的亮眼成績。卑中的健力隊成立於民國92年，至今已有16年了，每年參加國內外重要賽事，抱回了無數的獎盃。

▼卑南國中選手加強訓練向夢想邁進。（圖／記者楊鈞典翻攝）