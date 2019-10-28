　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

好評加碼！H＆D東稻家居週年慶延長啦！

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

▲東稻家居。（圖／東稻家居）

圖、文／東稻家居提供

全台最大家居通路品牌H&D東稻家居週年慶，好評加碼延長至10月31日，全館活動滿千折百，累積折扣無上限，門市官網限定限量破盤商品，超低下殺換現金，年度最低折扣，把握最後機會，贈品多到拿不完，滿額還有機會抽到iPhone11，最終加碼要趕緊把握機會，下單把舊家佈置成新家吧！

小資主義 替你打造新風格
現代人的購物日常已從實體門市慢慢轉向線上購物，透過網路購物，走到哪都可以買東西，輕鬆搞定生活中所需的大小事，H&D東稻家居成立至今已十五年，販售家具種類多元，涵蓋沙發、床墊、枕頭、衣櫃、桌椅等，超過兩萬件商品任你挑選，主打平價、時尚的設計、一條龍的服務，深受年輕族群以及小資主義族群的喜愛。

H&D東稻家居提供實體體驗門市並且擁有多元電商平台，橫跨北中南，總共有七間門市，實體門市不僅可以給予消費者實際去體驗家具本身的材質，也可以透過門市人員的介紹，更了解適合自己的商品。

H&D東稻家居 賀周年！一起重回80年代
什麼？！竟然看到有人在家具店玩＂拾捌樂＂，絕對不是在公共場所賭博啦，這次H&D東稻家居週年慶主題走向復古，不同於以往風格，在門市內你還可以看到許多結帳客人在玩許多經典有趣的遊戲呢！週年慶加碼延長四天，活動期間至10月31日，破盤專區折扣下殺4.7折起，累積折扣還無上限！ 還有機會抽到時下最夯品iPhone11。

消費滿額贈禮，單筆消費折扣後滿8800元，即贈Navia 陶瓷對杯禮盒組或Navia 圓弧強化瓷衛浴禮盒組二選一，除了可以用家具改變生活質感，有質感的風格小物也是家中不可或缺的一塊啊，數量有限，送完為止，快點把握最後加碼時間，讓您沒有負擔的輕鬆打包一個家。

官網全年無休►►►https://lihi1.com/AQz3U
實體門市資訊►►► https://lihi1.com/lX5x4
門市抽iPhone11►►► https://lihi1.com/oLfYY
東稻股份有限公司https://www.hdlife.com.tw/
地址：新北市新莊區民安路417巷11號
電話：02-2203 8866

ET快訊
不倫戀成「套頭女屍」！偷看手機發現被劈腿　他泡完溫泉送小三下
迎結婚8週年…Grace「無法釋懷被阿翔背叛」　臉書曝崩潰心
楊繡惠爆女星「接受特殊性癖好」　每月領3萬超憔悴
點這裡，留個言吧! FB Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

朱立倫酸蘇貞昌：行政院長別變成選舉總幹事　每天搞選舉、搞政治

完全詮釋花容失色！高嘉瑜被鵝啄「眨眼吐舌超母湯」　網笑：老天鵝是公的

好評加碼！H＆D東稻家居週年慶延長啦！

網購平台綠色購物行動開跑　雙11啟用「減塑環保寄件袋」減少碳排量

拍賣平台揪美國eBay、日本樂天加入雙11　買日貨免運費11/1開跑

city’super可用Uber Eats買菜外送　「與店內同價」年底前買菜現賺200元

專寵台灣！「淘寶台灣」讓你簡單淘遍全世界　尊榮級服務載了就知

部落客食攝小冰突破職場框架「成為媽媽不一定要放棄自我追求」

東森自然美重視產學合作　科學結合大數據打造客製化服務

調查發現台灣人覺得「自己來」更快樂？6大害羞性知識一次告訴你

A-LIN同志遊行飆唱《有一種悲傷》 突然走到台下..麥克風交給歌迷！

頑皮阿金！咬髮圈拉到恐怖極限　媽嚇傻求放開...下秒「啪」一聲

英國凍屍案出現第2名關鍵司機！　越南女留訊息：媽對不起我要死了

「音樂劇」演唱《給朱利安》獲好評！　蕭敬騰《聲林2》猛誇艾文「很會演耶」

張文綺一句「男人要有味道是要擼..」　小鬼老司機上身..全場只有他懂XDD

自來喵連叼4娃闖入店內　佔領倉庫強迫老闆「整堆養」

同志遊行竟巧遇觀音、龍女下凡！腳踩蓮花「高速飄移」路人瘋搶拍

台北同志遊行「觀音下凡」！　腳踩蓮花高速飄移路人全看傻

伊斯蘭國領袖傳身亡！　美媒：死於美軍在敘利亞的行動中

萌汪首見小奴才秒變「妹控」！暖心陪學步...媽感動：一起長大

好評加碼！H＆D東稻家居週年慶延長啦！

網購平台綠色購物行動開跑　雙11啟用「減塑環保寄件袋」減少碳排量

拍賣平台揪美國eBay、日本樂天加入雙11　買日貨免運費11/1開跑

city’super可用Uber Eats買菜外送　「與店內同價」年底前買菜現賺200元

專寵台灣！「淘寶台灣」讓你簡單淘遍全世界　尊榮級服務載了就知

部落客食攝小冰突破職場框架「成為媽媽不一定要放棄自我追求」

東森自然美重視產學合作　科學結合大數據打造客製化服務

調查發現台灣人覺得「自己來」更快樂？6大害羞性知識一次告訴你

楊乃文卸下迷幻綠妝...告解室懺悔「是我的不對」網看哭

12強／胡智為30日報到　官辦熱身賽首戰有望先發

韓國瑜彰化造勢大會再開砲：民進黨變了！愛錢愛權愛自己

中職／廖任磊有機會打冬盟　味全龍找4洋投助陣

中信盃黑豹旗／北中南26場比賽開打　離島球隊兩樣情

不斷更新／演練突破僵局、陳鴻文挨打　味全龍8比3領先

試・開箱／少女心爆棚「雪寶包」開搶！《冰雪奇緣2》聯名系列一次看

搶買高利率儲蓄險「投保策略曝光」！專家幫畫7大重點：先評估存款能力和目標

王中平下令：女兒26歲才能交男友！　余皓然「24歲就生子」躺槍回嗆

拋政見呈現「唬爛化」　黃國昌轟韓國瑜：完全失格的總統候選人

他伸右手狂摸「女伴超兇翹臀」　牛仔熱褲向上撩！走光畫面全洩

消費熱門新聞

這樣坐才對！耳朵、肩膀、盤骨連線

淘寶台灣簡單淘　尊榮級服務載了就知

穿了10年！小7店員偷換新制服了

city’super推外送買菜現賺200元

東森打敗蝦皮、momo　奪服務第壹大獎

王令麟：東森自然美5年內衝第一

拍賣平台揪美國eBay、日本樂天加入雙11

好朋友放閃音樂節　限量早鳥禮免費送

長島冰茶變啤酒！9.99%濃度不知不覺喝完

杜蕾斯「大人的床上遊戲」

別在日本買Dyson！專業分析苦勸眾生

HELLO KITTY超萌聯名來店禮　打卡點亮相！

蝦皮雙11啟用「減塑環保寄件袋」減少碳排量

推101元優惠　5千人擠爆101觀景台

更多熱門

相關新聞

H&D東稻家居周年慶　抽iPhone11就趁現在

H&D東稻家居周年慶　抽iPhone11就趁現在

10月18日至10月27日，為期10天的周年慶，全台門市和官網共襄盛舉！全館滿1000折100，累折無上限，官網限量提供滿額折500的折價卷，現買現折不用等下次！全台門市更是祭出好康連三波。還有機會將最新的iPhone 11和萬元沙發免費帶回家，不怕你拿，只怕你拿不完！

2019有影盃　萬元獎金等你拿

2019有影盃　萬元獎金等你拿

租屋補助不用審！東稻家居為你打造家

租屋補助不用審！東稻家居為你打造家

東稻家居耶誕慶　參觀就抽Gogoro

東稻家居耶誕慶　參觀就抽Gogoro

帶狗狗上班！他棄高薪開友善餐廳

帶狗狗上班！他棄高薪開友善餐廳

關鍵字：

H&D東稻家居

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 金鐘獎 唇筆 地震 停班停課 南方澳 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

67歲婦成功產女嬰　2老：有退休金撫養

鍾欣怡「我不需要你」結婚5年爆冷戰老公！

被石頭砸中頭　他34歲仍童顏童身

女警醉誘7上司壞壞　同事全知情

激情交纏到一半！她拔刀殺前男友　喊：下輩子別再見

日本AV驚見台灣美人妻！達人：當我們瞎了嗎

趙斗順「清晰長相」首公開　專家：他會再犯！

國民2正妹「脫衣乳搖」網友暴動

桃園檳榔攤傳「清脆掌聲」　外送員苦等10分鐘曝後續

野營半夜突感溫暖　他睜眼嚇一跳

「小弟弟」挨刀　終結女友掛病號惡夢　　

台東知名麵店摔死小貓　畫面曝光

影／張國煒親駕星宇新機回台

爸媽缺席家長會　男孩「持刀坐27F」絕望了

華晨宇沒搶到票　履行諾言「真的剃禿了」！

更多

最夯影音

更多
A-LIN同志遊行飆唱《有一種悲傷》 突然走到台下..麥克風交給歌迷！

A-LIN同志遊行飆唱《有一種悲傷》 突然走到台下..麥克風交給歌迷！
頑皮阿金！咬髮圈拉到恐怖極限　媽嚇傻求放開...下秒「啪」一聲

頑皮阿金！咬髮圈拉到恐怖極限　媽嚇傻求放開...下秒「啪」一聲

英國凍屍案出現第2名關鍵司機！　越南女留訊息：媽對不起我要死了

英國凍屍案出現第2名關鍵司機！　越南女留訊息：媽對不起我要死了

「音樂劇」演唱《給朱利安》獲好評！　蕭敬騰《聲林2》猛誇艾文「很會演耶」

「音樂劇」演唱《給朱利安》獲好評！　蕭敬騰《聲林2》猛誇艾文「很會演耶」

張文綺一句「男人要有味道是要擼..」　小鬼老司機上身..全場只有他懂XDD

張文綺一句「男人要有味道是要擼..」　小鬼老司機上身..全場只有他懂XDD

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面