好評加碼！H＆D東稻家居週年慶延長啦！





圖、文／東稻家居提供



全台最大家居通路品牌H&D東稻家居週年慶，好評加碼延長至10月31日，全館活動滿千折百，累積折扣無上限，門市官網限定限量破盤商品，超低下殺換現金，年度最低折扣，把握最後機會，贈品多到拿不完，滿額還有機會抽到iPhone11，最終加碼要趕緊把握機會，下單把舊家佈置成新家吧！

小資主義 替你打造新風格

現代人的購物日常已從實體門市慢慢轉向線上購物，透過網路購物，走到哪都可以買東西，輕鬆搞定生活中所需的大小事，H&D東稻家居成立至今已十五年，販售家具種類多元，涵蓋沙發、床墊、枕頭、衣櫃、桌椅等，超過兩萬件商品任你挑選，主打平價、時尚的設計、一條龍的服務，深受年輕族群以及小資主義族群的喜愛。

H&D東稻家居提供實體體驗門市並且擁有多元電商平台，橫跨北中南，總共有七間門市，實體門市不僅可以給予消費者實際去體驗家具本身的材質，也可以透過門市人員的介紹，更了解適合自己的商品。

H&D東稻家居 賀周年！一起重回80年代

什麼？！竟然看到有人在家具店玩＂拾捌樂＂，絕對不是在公共場所賭博啦，這次H&D東稻家居週年慶主題走向復古，不同於以往風格，在門市內你還可以看到許多結帳客人在玩許多經典有趣的遊戲呢！週年慶加碼延長四天，活動期間至10月31日，破盤專區折扣下殺4.7折起，累積折扣還無上限！ 還有機會抽到時下最夯品iPhone11。

消費滿額贈禮，單筆消費折扣後滿8800元，即贈Navia 陶瓷對杯禮盒組或Navia 圓弧強化瓷衛浴禮盒組二選一，除了可以用家具改變生活質感，有質感的風格小物也是家中不可或缺的一塊啊，數量有限，送完為止，快點把握最後加碼時間，讓您沒有負擔的輕鬆打包一個家。

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