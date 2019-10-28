白河遊憩區業者擅自開挖整地　負責人違反水保法被起訴

▲林姓男子涉嫌違法開闢山坡地，違反水土保持法及違反區域計畫法罪嫌，被台南地檢署起訴。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南地檢察官謝欣如，偵辦台南市白河區1處遊憩區，被控違反水土保持法等案件，業經偵查終結，將林姓負責人提起公訴。

南檢指出，林姓被告為台南市白河區某2筆地號之山坡地之所有權人，為水土保持法規定之水土保持義務人，竟未擬具水土保持計畫並報請主管機關核准，即於2017年2月24日起至同年7月19日止，未經主管機關之同意，擅自在上開土地持續擴大開挖整地，且開發建築物8棟共896平方公尺，並於該處闢設「遊憩區」，收費供人入內遊憩，已致生水土流失，案經台南市水利局會同水保服務團人員於2018年7月12日執行現場會勘，始悉上情。

另，林姓被告明知坐落台南市白河區六重溪段內之7筆土地，使用分區均為山坡地保育區，使用地類別則分別為農牧、林業等用地，竟未向主管機關申請辦理變更土地使用並報經上級機關核備，於不詳時間，擅自將上開土地加以整地，設有多棟建物、圍牆，並鋪設水泥鋪面，違反土地使用分區管制之規定。經台南市政府於2018年6月27日處以林某新台幣15萬元罰鍰，並令其停止一切非法使用行為，且應於處分書送達之次日起3個月內依法申請合法使用或恢復原狀，然經台南市白河區公所於2018年11月6日現地勘查，林姓被告並未合法申請使用或恢復原狀，上開土地仍設有多棟建物、圍牆並鋪設水泥鋪面。

核林姓被告所為，係違反水土保持法及違反區域計畫法罪嫌，依法偵結起訴，台南地檢署向來重視國土保育案件，並與警、調及各行政主管機關成立國土保育連繫平臺，對於破畫國土之行為，必結合各業管機關與司法警察機關之專業與人力加強查緝，善盡國土保育及永續發展之責，為下一代留下美好山林。