樹叢露出發黑的手！檳榔西施錯愛已婚渣男慘死　他獨處就看到死者凸眼索命

▲台南警方獲報後，前往死者陳屍地勘驗。（東森新聞提供）

圖文／鏡週刊

2016年12月，台南市北安路加油站後方樹叢，發現一具套頭女屍，警方根據死者身上的百貨店會員卡及3張發票，查出死者是47歲的魏敏樺，凶手則是和她相差17歲的64歲男友梁文約。梁不但有家室，也已經當阿公，卻因死者打算結束不倫黃昏戀，盛怒殺人。

台南市北安路加油站後方是一片樹叢，少有民眾經過，2016年12月26日下午3點多，一名楊姓男子到附近的宮廟拜拜，路過樹叢時，隱約看到裡面有個東西，周邊聚集不少蒼蠅。楊男不以為意，但拜拜之後，覺得不對勁，再騎腳踏車前往查看，結果瞥見一隻發黑的手，嚇得趕緊報案。

▲死者屍體被凶手丟棄在一片樹叢中。（東森新聞提供）

▲殺害女友的梁文約（中）坦承犯案，被警方移送法辦。（東森新聞提供）

時任台南市警局第三分局偵查隊長的蔡宗憲回憶，死者是一名女子，陳屍在加油站圍牆後方的水溝內，衣著完整，頭部被套上黑色塑膠袋，並以膠帶封口，腿部蓋有一件黑色外套。由於屍體已發黑腫脹，警方研判死亡多日。另外，地上有長長的拖曳痕跡，警方因此懷疑陳屍處不是犯案的第一現場。

台南警方據死者身上的百貨店會員卡，查出申辦人為魏敏樺。員警前往魏家詢問，家屬表示她一週前與梁姓男友外出後就未回家，沒有任何音訊，最後也確認死者就是魏女。

警方根據魏女家屬提供的資料，前往魏女的男友梁文約位於台南永康的住處，梁男見警方上門，低聲地說：「我會配合，請不要打擾我家人。」隨即跟著警方到第三分局接受偵訊，看了他與魏敏樺出入飯店的畫面後，立即坦承自己殺了魏女。

▲魏女喝下摻有鎮定劑的果汁，無力反抗，慘遭梁男掐斃。

▲死者（左）遇害前一天，與凶手（右）一同投宿北投的溫泉旅館。（翻攝畫面）

梁文約偵訊時表示，他在關西服務區掐死喝下摻有抗焦慮藥果汁的魏女後，因見魏女雙眼凸出樣子嚇人，便取出取出平時摘草藥用的黑色塑膠袋，套住魏的頭部，再以透明膠帶在其頸部纏繞數圈，並將自己的棒球帽戴在魏頭上。然後將魏的化妝品、衣服、皮包丟棄於關西服務區的垃圾桶，才啟程往台南行駛。

他一路狂飆200公里開車回台南後，想找個不易被人發現的地方棄屍。他下交流道後開車亂繞，看到加油站後方有一片樹叢，認為是個隱密的地點，因此將魏的屍體丟在該處。

梁文約雖然配合偵訊、承認犯行，但當晚警方要將他關到拘留所時，他卻激動拒絕，員警詢問，他才說出因掐死魏女時，被她眼睛凸出的模樣嚇到，返家幾天以來，只要一閉上眼睛，就浮現魏死時的慘狀。警方告知會有員警與他一起留在拘留所內，不會讓他獨處，他才願意入所。



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