臺灣永續丹寧紡織品前進阿姆斯特丹　預估帶來百萬美元商機

▲ 2019年秋冬季Kingpins牛仔精華展，駐荷蘭代表處經濟組組長王劍平（左）蒞臨指導。（圖／紡拓會提供）

記者李瑞瑾／綜合報導

「2019年秋冬季Kingpins牛仔精華展」甫於10月24日於阿姆斯特丹展覽完畢。本次紡拓會組團參加廠商共有496創新時尚、台元紡織、南杰紡織、源雲紡及年興紡織等業者，進行臺灣環保紡織品聯合推廣，共同展出各式創新的丹寧布料。據紡拓會統計，本項活動預估為臺灣廠商帶來100萬美元商機。

Kingpins展為丹寧業界年度重點展覽，致力於推廣丹寧產業的發展與創新，大會精選約100家來自義大利、西班牙、美國、土耳其、印度、巴基斯坦、日本、臺灣、中國大陸等多國丹寧廠商齊聚一堂。在兩天的展期間吸引超過一千名來自各大知名流行及丹寧服飾品牌買主、設計師及創意工作室蒞臨參觀，Old Navy、Valentino、Diesel、Levis、Gap、Next、Top Shop、Ralph Lauren等知名品牌皆蒞臨臺灣聯合推廣攤位洽談。

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此外，大會與丹寧時尚達人Amy Leverton合作辦理趨勢講座，介紹2021春夏季流行預測，496創新時尚精美的丹寧緹花再次驚豔全場，吸引許多買主至攤位詢問。

▲ 2019年秋冬季Kingpins牛仔精華展，買主洽談情形。（圖／紡拓會提供）

Kingpins展主辦單位於今年6月於紐約展出時宣佈成為聯合國夥伴關係辦公室的丹寧產業代表之一，協助推動UN全體會員國於2015所設下的17項永續發展目標，展現大會落實綠化丹寧產業之決心，並於展覽期間邀請辦公室主任Lucie Brigham及國際時尚品牌代表舉辦研討會，說明產業發展藍圖。

在此主題下，年興紡織因加入並通過如Higgs Index、Better Cotton Initiative及ZDHC等國際多項知名環保審核認證而倍受矚目；台元紡織所展示的電子印花布料則是替代汙染最為嚴重的染整工序，提供買主更為符合環保時尚的採購選擇。

本次Kingpins展同期也舉辦Amsterdam Denim Days，安排丹寧上下游業者參與一系列如專題研討會、工作坊等相關活動，包含結合市中心的丹寧業者共同於本周發表新品並推出促銷活動，將阿姆斯特丹打造為全球丹寧首都。為協助業者拓銷歐洲市場，紡拓會表示，將持續組團參加於明年4月展出之阿姆斯特丹春夏季Kingpins牛仔精華展。