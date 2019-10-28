4度因「試菜」遭酒駕法辦　女廚師喊冤：我有舌癌代謝不佳

▲邱姓女廚師酒駕遭警方攔查，測得酒測值超標，她辯稱是因試菜所致，而非故意。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，本案無關）

記者廖安莘／台北報導

台北市一名邱姓女廚師，2018年間因酒駕遭警方攔查，測得酒精濃度達0.35毫克，被依公共危險罪移送法辦。桃園地院審理後，一審將她判刑6月，得易科罰金。邱女不服再上訴，她辯稱「我不知道米酒酒精濃度這麼高」，且是因試菜所致，而非故意酒駕。高院則認為，邱女是專業的廚師，不可能不知飲用米酒後酒測值會超標，因此駁回上訴，維持原判6月徒刑定讞。

判決指出，邱女為火鍋店廚師，育有4名子女。經檢警調查，邱女是酒駕累犯，之前已有3次因食用薑母鴨導致酒駕的前科，但仍死性不改，2018年8月8日凌晨3時許，於桃園市中壢區一處道路又再次遭警攔查，並測得其酒精濃度達0.35毫克，酒測值超標，被依公共危險罪移送法辦。

桃園地院審理後，依公共危險罪判處邱女6月徒刑，得易科罰金。邱女不服再上訴，她辯稱8月7日晚上因在火鍋店內試菜，因此有飲用摻入米酒的燒酒雞，且每次都是以「一湯匙、兩湯匙」的試喝，認為飲用數量並不多，不料，翌日凌晨3時仍被測出酒測值達0.35亳克，並表示「我不知道米酒酒精濃度這麼高」，也可能是因罹患舌癌代謝不佳所致，否認故意酒駕。

高院審理後則認為，邱女為專業廚師，應知悉米酒的酒精濃度不低。另外，從她被測出酒精濃度達0.35毫克而言，表示邱女飲用的米酒數量並不少，認定其辯詞乃卸責之詞，因此駁回上訴，維持原判6月徒刑，得易科罰金18萬元定讞。

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