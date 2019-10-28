名導演涉賣「未上市股票」！又假交易詐領退稅金　狂撈近千萬遭起訴

▲王毓雅涉嫌販售未上市股票，28日被依法起訴。（圖／取自大唐國際娛樂官網）

記者陳韻如／台北報導

知名導演王毓雅涉嫌販售其經營的「大唐國際娛樂股份有限公司」未上市股票，又利用假交易詐騙國稅局退稅26萬，不法獲利近千萬元。台北地檢署28日偵結，王毓雅被依違反證交法、商業會計法等罪起訴。

大唐國際娛樂公司成立至今8年多，旗下藝人包括王奕瑾、卞慶華、朱永菁、程俊韶、錢柏渝，也是台灣主要的影視產業娛樂製作發行公司，而王毓雅曾拍攝《以愛為名》、《雙面情人》、《終極西門》等多部電影及廣告，可說是相當高產。

然而，檢調接獲舉報，王毓雅等人在2014年開始，透過盤商羅瑞榮向投資人高價販售600張大唐股票，一共有57名投資人買進股票，但事後卻發現大唐根本還未上市上櫃，因此向宜蘭縣調查站檢舉。另外，檢調在調查相關帳目時，又發現王毓雅等人利用作假帳的方式，向國稅局詐得26萬元退稅。

事件曝光後，北檢2016年11月間指揮宜蘭縣調查站，兵分多路進行調查，並約談王毓雅等人。經過長時間的偵辦，28日終於偵結，王毓雅因違反販售股票，又詐領退稅金，因此被依違反商業會計法、證券交易法、詐欺等罪起訴。

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