南國漫讀節起跑　龍應台張曉風上場…打造屏東閱讀品牌

▲「2019南國漫讀節」於11月8日至11日在屏東市勝利星村創意生活園區邀請龍應台、詹宏志、張曉風等人分享與展演，讓民眾很期待 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

「2019南國漫讀節」於11月8日至11日在屏東市勝利星村創意生活園區邀請龍應台、詹宏志、張曉風等多位重量級文化人分享與展演，讓民眾很期待。

屏東縣長潘孟安表示，去年縣府首次舉辦華文朗讀節，今年推出南國漫讀節，以走讀屏東，並於社區部落、獨立書屋、歷史場域舉辦講座，藉由動、靜態閱讀方式，為城市注入文化的靈魂，邀請縣民一起透過閱讀，拓展知識與競爭力。

11月8日至11日活動有山海相襯、也有濃濃書香味。以藍皮火車打造列車書店共4班列車5場次，8日由原民作家巴代及驛站館長古庭維述說鐵道與山林的神秘傳說打頭陣，9日兩位詩人許含光及馬翊航討論浪漫的詩詞創作；作家詹宏志則在光影交錯的火車裡探究旅途與人生；導演蕭菊貞及影評人藍祖蔚在移動的山海影像裡跟大家分享電影物語。

11日郭漢辰及傅怡禎2位屏東作家帶路，領略屏東各個小站的故事及歷史。活動上午9點於屏東車站集合，搭乘自強號前往枋寮車站，轉搭藍皮火車抵達台東金崙，下午預計3時多抵達屏東。活動報名熱烈，各場次已近額滿。

9日勝利星村青島街更邀請到重量級文化人龍應台、鍾永豐及林生祥同時登台，林生祥與鍾永豐以音樂吟詠鄉野南國。龍應台以生自土地的文字和她獨特的聲音，在林生祥的琴聲裡，讓你看見「純粹大武山」。

其中9日至10日於勝利星村｢南方選物市集」，有選書及文創品，邀請大家一起聽演講、逛市集，漫讀屏東。相關活動資訊可上「2019南國漫讀節」粉專活動頁面查詢。