遭時力開除…高潞．以用叫屈「淪鬥爭下犧牲者」　律批：為讓鄭秀玲遞補

記者羅志華／台北報導

時代力量立委高潞．以用，因助理涉利用職務之便申請經濟部補助，遭時力仲裁委員以「嚴重打擊政黨形象及聲譽」開除黨籍，她事後向法院提起「確認黨籍存在訴訟」。北院10月28日再開庭，高潞．以用叫屈，認為自己是鬥爭下的犧牲者，她的委任律師更直批，時力開除高潞．以用，是幫鄭秀玲遞補不分區力的政治考量；如此嗆辣的論述，讓法官不禁相勸，「目前雙方還有調解可能，這麼尖銳的話還是保留比較好」。

▲高潞．以用遭時力開除黨籍，她10月28日出庭時，認為自己淪為鬥爭下的犧牲者，她的委任律師更痛批，時力開除高潞．以用，是為讓鄭秀玲遞補不分區立委的政治考量。（圖／記者羅志華攝）

高潞．以用於庭上表示，經濟部以說她沒有施壓，內容皆合法，時力卻連書面答辯的機會都不給，就拿新聞報導說是她做的，更在短時間內開除她的黨籍，她痛批時力「如果說黨譽受損，應是開啟鬥爭才讓黨譽受損」；她8月8日召開記者會澄清事實，時力卻回復，「已於8月6日決議除名」，讓她感到相當錯愕。

開庭接近尾聲時，法官問雙方是否有和解意願，高潞．以用委任律師表示，「這種事本來調解一下就好了，新政黨應敞開心胸，不用鬧這麼大」，時力律師則表示要再請示黨團。

至於高潞．以用聲請假處分黨籍身分，時力律師認為並無必要，但高潞．以用委任律師認為，依憲法保障人民參政權，時力開除高潞．以用黨籍已讓她的權利受到侵害，當然要趕快假處分，最後更痛批時力除名高潞．以用，是為了讓鄭秀玲遞補的政治考量，如此嗆辣的言論，讓庭上眾人都捏了把冷汗。高潞．以用於庭外受訪時，對「政黨鬥爭」部分不願回應，只說自己的立委助理都已解散，隨即離開法院。

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