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快訊／墾丁婦「龍坑採海菜」失足落海　救起送醫不治亡

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記者陳崑福／屏東報導

屏東恆春一位婦人28日早上前往墾丁南端海域龍坑管制站採捕海菜，但卻不慎失足落海，海巡人員會同屏東縣威鯨救難協會等單位前往搶救，將她救起送醫，惟仍傷重不治。第六岸巡隊呼籲，恆春岸際潮汐變化落差大，民眾於岸際從事採捕或水域遊憩活動時，應小心注意自身安全。

▲海巡署第六岸巡隊會同屏東縣威鯨救難協會等單位將落海婦人送醫，惟傷重不治。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲海巡署第六岸巡隊會同屏東縣威鯨救難協會等單位將落海婦人送醫，惟傷重不治。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同 ）

▲海巡署第六岸巡隊會同屏東縣威鯨救難協會等單位將落海婦人送醫，惟傷重不治。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼婦人救起後緊急送醫，但仍宣告不治身亡。

▲海巡署第六岸巡隊會同屏東縣威鯨救難協會等單位將落海婦人送醫，惟傷重不治。（圖／記者陳崑福翻攝）

海巡署第八巡防區指揮部於今天早上10時48分接獲屏東縣政府消防局轉龍坑管制站通報，指龍坑管制站岸際有民眾採捕海菜不慎失足落海請求協助救援，隨即通報第六岸巡隊線上巡邏組及海巡隊線上巡邏艇PP-3576艇前往搜救，並聯繫威鯨救難協會共同協尋。

海巡人員抵達現場後立即向龍坑管制站人員確認事發地點，海上則由巡邏艇及威鯨救難協會於落海海域搜尋，於11時27分由威鯨救難協會首先尋獲並將落海民眾拉起交由當地漁船送往鵝鑾鼻漁港後，由救護車載往恆春旅遊醫院急救，因傷重不治。

南部分署第六岸巡隊表示，恆春岸際潮汐變化落差大，民眾於岸際從事採捕或水域遊憩活動時，應謹慎小心注意自身安全；一旦在岸際倘遇突發狀況或不慎發生危安情事，可立即撥打「118」服務電話，海巡署將立即提供各項協助，第一時間投入能量執行救援。

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