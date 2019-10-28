超脫樂團主唱「原味毛衣」1020萬售出　上面還殘留菸蒂燙傷＋污漬

▲ 超脫樂團在《MTV原音重現》上的不插電表演，被譽為最好的樂團表演之一。（影片取自Youtube，如遭刪除請見諒。）

實習記者許祐誠／綜合報導

美國著名超脫樂團（Nirvana）主唱柯本（Kurt Cobain），生前在1993年不插電演唱會上穿的綠色開襟毛衣，26日以33.4萬美元（約新台幣1024萬元）的天價售出，成為朱利安拍賣行（Julien's Auctions）有史以來拍賣出的最貴毛衣，足足比買家4年前的花費還高出一倍多。

根據CNN報導，柯本1993年在節目《MTV原音重現》（MTV Unplugged）上表演的不插電演奏，被譽為是最好的樂團表演之一，當時他身上穿的開襟毛衣也就成為粉絲心中的標誌性服飾。有趣的是，柯本當年表演完之後，毛衣都沒有再洗過，上面還殘留一些菸蒂燙傷等污漬。

朱利安拍賣行週六以「音樂史上最著名的毛衣之一」為噱頭，原本估計售價約落在20萬美元到30萬美元之間，沒想到最後竟以33.4萬美元的價格售出，整整比賣家4年前買進時的13.75萬美元（約新台幣421萬元）高出一倍多。

▲ 柯本受毒癮和憂鬱症等問題纏身，27歲在家中飲彈自盡。（圖／翻攝自Kurt Cobain臉書粉絲專頁）

超脫樂團首次亮相便創下全球銷售7500萬張專輯的佳績，當年憑藉第二張專輯《Never Mind》中的主打單曲《彷彿青少年氣息》，成功帶領樂團進入主流市場，還順勢推廣油漬搖滾，成為當代最具影響力的另類搖滾樂團之一。

只可惜當樂團在樂壇上活躍之時，主唱兼吉他手的柯本開始受毒癮和憂鬱症等問題纏身，最後於1994年4月5日在家中飲彈自盡，得年僅27歲，樂團也進而解散。但在2014年，超脫樂團首次獲得搖滾名人堂的遴選資格時，便成功入選。

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