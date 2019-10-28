資金返鄉不易！中國大陸外匯管制嚴格　台商資金申請回台出現卡關首案

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▲中國大陸管制資金嚴格，台商資金想要匯回台灣，遇到障礙。（圖／路透）

記者吳靜君／台北報導

中美貿易戰延長戰，甚至提升至科技戰、智慧權戰，所以不少廠商需調整產業鏈。根據了解，循資金匯回專法的申請案件中，有1件原本想要自中國大陸匯回資金卻因中國大陸管制外匯，逾期無法匯回，但財政部強調，該案會重新申請。

《境外資金匯回管理運用及課稅條例》（境外資金匯回專法）自8月15日上路，至今大約兩個多月，已經有41案跟各區國稅局申請匯回，共計158億元，其中核准金額已經達到79億元，實際匯入資金13億元。根據財政部統計，屬於個人匯回有15件，申請匯回金額2.68億元；企業申請案件有26件，申請匯回金額大約132億元。

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但是值得注意的是，其中有1案是逾期無法匯回，是自法規上路以來，首次出現逾期未匯回的案件，原本預計匯回金額是數千萬元。

財政部官員解釋，該案是打算從中國大陸匯回，但中國大陸原本就對資金流動管制較嚴格，所以該台商才無法在期限內匯回，但詳細原因是如何還不清楚。財政部強調，台商依循資金匯回專法不全然是中國大陸的資金要匯回台灣，有些是從租稅天堂清算回台，大部分資金匯回都還算順暢，目前也只有一個個案逾期無法匯回，所以不能說中國大陸刻意卡關。

根據規定，台商資金匯回自核准日起的1個月內，須將資金匯回；但可以向稅捐稽徵機關申請展延一次，同樣是一個月，最長即是兩個月就要匯回，否則就要重新申請。