28歲台南人阿里山當警察　娶得34歲鄒族美女原因曝光：休假幫務農

▲▼ 警員沈凱旭與鄒族姑娘汪詩涵共譜戀曲 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

竹崎分局樂野分駐所28歲警員沈凱旭是該所最年輕的警察，工作態度積極認真，親切的服務態度獲得鄉親一致好評。老家遠在台南的沈員因緣際會認識34歲阿里山鄒族特富野社汪詩涵，二人互有好感彼此愛慕，加上沈員休假常去汪家協助農務，以實際行動展現追求的決心，愛情長跑3年終於抱得美人歸。

日前參加阿里山鄉公所舉辦的生命豆祭活動，在鄒族長老、貴賓及現場近二千名民眾的見證下完婚，在地方蔚為佳談，分局長謝政憲也全程觀禮並親自上台祝賀。

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▲▼ 警員沈凱旭鄒族姑娘汪詩涵共譜戀曲，兩人於鄒族生命豆祭邀請眾人見證愛情 。（圖／記者翁伊森翻攝）

阿里山鄉公所舉辦「生命豆祭」，是因為鄒族內長老有鑑於族內人口日益減少，在鄉公所及縣政府的協助下，特別於2002年舉辦第一次集團結婚，以鼓勵族內青年男女結婚，並努力繁衍後代，隔年再帶稱為「小豆豆」 的新生兒回來參加活動，以延續族群生命。

所謂的生命豆，是在鄒族部落週邊四處可見的一種蔓藤豆科植物，鄒語稱作「fo'na」，它不畏土壤貧瘠與惡劣環境，依舊以其堅韌的生命力，遍地繁生，是族人此季節常用之食材，生命豆祭也成為阿里山鄒族年度獨具特色祭典。

▲▼ 警員沈凱旭鄒族姑娘汪詩涵共譜戀曲，竹崎分局長謝政憲親送祝福(圖左一)。（圖／記者翁伊森翻攝）

今年生命豆祭共有17對新人完婚，活動25日至27日一連舉辦3天，一系列的活動仿若大型嘉年華會，竹崎分局特別派遺警民力加強台18線及會場週邊交通疏導，讓這充滿歡樂氣息的生命豆祭能圓滿順利舉行。