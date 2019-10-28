台中首起！陸客撕毀連儂牆標語　罰3萬並要「接受法治教育」

▲台中公民團體設置連儂牆聲援香港反送中。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

台中公民團體為響應香港反送中，8月起即在台灣大道、美村路口地下道發起連儂牆運動，不料27日有1名33歲大陸籍胡姓男子行經時，認為標語所言不符事實，逕行撕毀，被旁人發現報警，警方迅速到場，並依毀損罪嫌送辦，台中檢方表示，當庭對胡某處以緩起訴，罰鍰3萬元，且限制住居，接受法治教育。

▲▼大陸胡姓男子故意撕毀連儂牆上的海報。（圖／陳致豪臉書）

台中警方表示，27日上午11點多獲報，指台灣大道與美村路口地下人行道有人撕毀連儂牆上的海報，經到場發現，大陸籍33胡姓男子和27歲李姓女子2人來台進行5天商務考察，路過連儂牆時，胡某認為標語內容與事實不符，竟徒手撕毀海報，被路過民眾發現報警。

警方通知連儂牆主辦單位「台中市全面罷免協會」代表人陳致豪協助調查，陳某表示要對胡某的撕毀行為提出告訴，全案訊問後依毀損罪嫌移送台中地檢署偵辦，此次為連儂牆成立以來首起毀損案件。

陳致豪事後在臉書上發文表示，破壞文宣事小，傷害台灣的民主事大，連儂牆撕一貼百，關心香港反送中抗爭的台中市民自然會接力貼上，但用暴力的方式傷害言論自由，無視台灣是法治國家，這樣的行為不能姑息，所以提出毀損告訴。



檢察官林彥良表示，考量胡某在台沒有前科，且是境外人士，且胡也坦承犯行，當庭處以緩起訴處分，罰鍰3萬，繳入公庫，由於胡某對台灣法治認知不足，要求接受法治教育，另有強制處分，即限制住居，每天到地檢署報到。

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