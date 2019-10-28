台股維持高檔震盪　蘋概股加持...台股收盤上漲18點

▲ 台股今收盤上漲18點。（圖／記者李毓康攝）

記者李瑞瑾／台北報導

台股今（28）日維持高檔震盪，雖盤中一度拉回至平盤附近，隨後有稍微擴大漲勢，在11,310點上下徘徊。終場收在11,315點、上漲18點、漲幅0.17%，成交量1,126.22億元。

電子三雄中，股王大立光（3008）今日持續在平盤上下游走，終場收在4330元、下跌0.46%；台積電（2330）以294.5元作收、上漲0.34%；鴻海（2317）開高走低、收在80.1元、下跌0.12%。

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本周美國各大指標企業將公布財報，包含Alphabet、臉書、蘋果等，尤其市場看好蘋果新機銷售，更一起拉抬了蘋概股股價表現。今日蘋概股中，像是光環（3234）、聚積（3527）在盤中飆至漲停，穩懋（3105）收盤上漲9.05%，鈞寶（6155）、精元（2387）、聯發科（2454）、漲幅在2%以上，臻鼎-KY（4958）、玉晶光（3406）、台達電（2308）、廣達（2382）、和碩（4938）等也都收高。

法人表示，由於蘋果新機銷售優於預期，供應鏈訂單狀況明顯增加，因此相對看好蘋果概念股後市。同時也持續佈局於5G、伺服器與去美化相關類股。就盤面看來，電子股仍為盤勢主流。