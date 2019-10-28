快訊／男墜落北市松山稅捐分處大樓後側！命危送醫...警封鎖現場

▲北市八德路三段一棟大樓，一名年約41歲男子墜落在後側圍牆內。（圖／記者黃彥傑攝）
記者黃彥傑、孫于珊／台北報導
台北市八德路三段一棟大樓28日下午1時許，一名年約41歲男子墜落在後側圍牆內，救護人員到場時，男子已無生命跡象，趕緊將他送往醫院急救。由於大樓內是銀行及稅捐稽徵處，警方不敢大意，目前已封鎖現場調查男子墜樓原因。
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▲北市八德路三段一棟大樓，一名年約41歲男子墜落在後側圍牆內。（圖／記者黃彥傑攝）
記者黃彥傑、孫于珊／台北報導
台北市八德路三段一棟大樓28日下午1時許，一名年約41歲男子墜落在後側圍牆內，救護人員到場時，男子已無生命跡象，趕緊將他送往醫院急救。由於大樓內是銀行及稅捐稽徵處，警方不敢大意，目前已封鎖現場調查男子墜樓原因。
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