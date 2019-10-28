鍾佳濱引孟子諭洪恒珠參選　盼民進黨儘速處理否則趕跑中間選民

▲鍾佳濱。（資料照）

記者楊蕓／台北報導

立法院長蘇嘉全夫人洪恒珠日前宣布以無黨籍身份參選屏東第1選區立委，挑戰同黨現任立委鍾佳濱，令選情增添變數。對此，鍾佳濱28日受訪時以孟子「為淵驅魚者，獺也」比喻選情，直言民進黨確實遇到很大的危機，呼籲黨內高層儘速處理，否則將牽動民進黨政黨票，把中間選民趕跑。

洪恒珠宣布參選，綠委紛紛盼洪能以大局為重，蘇嘉全也表態「堅決反對」，洪恒珠表示，唯一的變數是民進黨立委、蘇嘉全侄子蘇震清參選同選區立委，她就會退出。對於洪恒珠參選的目的，鍾佳濱直言，大家都說自家人好說話，但這樣的一個反應，現在民進黨支持者應該看得出來，「誰把民進黨當作自家人？誰又是民進黨的自家人？」

對於是否擔心民進黨因此被分票？鍾佳濱表示，「真正死忠支持民進黨的人，我倒不擔心，但是只靠民進黨的支持者、死忠者，是不足以來當選的，民進黨確實遇到很大的危機。」

面對洪恒珠參選，鍾佳濱進一步以《孟子・離婁上》的故事比喻，「淵」是深水區，「獺」是會捕魚的河獺，漁夫每天去湖邊捕魚，他都可以補到很多魚，有一天他發現補不到魚了，原因是有一隻水獺跑到這個湖裡，「魚都被水獺吃掉了嗎？不見得，水獺頂多吃一、兩尾，但是更多的魚，為了逃避水獺的追捕，跑到湖中央的深水區，所以湖邊的漁夫就補不到魚。」

同樣的道理，民進黨今年努力的要實踐去年對民眾承諾的改革及消除各種負面因素，相信總統蔡英文跟行政院長蘇貞昌已經成功整合了這樣的氣勢，如果讓中間選民出現「民進黨不團結，那我幹嘛支持你」的情況，無疑是把中間選票趕跑，如此一來民進黨想要國會過半將會格外辛苦。

鍾佳濱呼籲，民進黨高層應該儘速處理，不是擔心民進黨支持者對鍾佳濱的選票會變少，而是整體社會對於這個事件的觀感，恐怕影響的是民進黨政黨票，包括其他地區及中間選民的支持程度，「我們被分票事小，但整體中間選民離開，才是真正影響民進黨此次大選勝負的關鍵。」