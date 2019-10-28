激情四射！吳怡農胸肌爆襯衫　博恩被「高胯下」連摔：很爽

▲吳怡農上博恩夜夜秀。（圖／翻攝博恩夜夜秀，下同）



記者蔡文鈴／台北報導

民進黨立委參選人吳怡農以帥氣的外型及壯碩的身材受到外界關注。他在27日播出的《博恩夜夜秀》中，徹底被主持人博恩「物化」男性，上演用胸肌爆破襯衫，還教博恩幾招摔角技巧，互動相當曖昧，讓現場觀眾不斷大笑。

吳怡農一出場完全不避諱，配合博恩「物化男性」到底，跟博恩PK伏地挺身，坐著訪談時還趁機摸「胸肌」跟「手臂」，吳怡農也很大方的被摸，也用握手跟搭肩的方式化解尷尬。

而對於「被物化」是否會感到困擾？吳怡農說，這次他第一次出來選舉成為公眾人物，不管得到什麼樣的注意力，都會用正面的態度去回應，知道大家都很有幽默感，有討論度都是好事。

接著，節目尺度越來越開，博恩準備幾件襯衫看吳怡農能在30秒內撐爆幾件襯衫，穿上襯衫時助理主持人還說「他的胸肌實在太大了，扣子有點不好扣」，雖然最後只撐爆2件襯衫，但現場的觀眾仍然笑得很開心。

另外，吳怡農也在節目中發表自己對國防議題的重視，博恩提問「現在當兵當4個月太短，是否要恢復成1年或2年」，吳怡農表示，重點不是當多久，應該是訓練是否紮實，美軍紮紮實實訓練四、五個月，就能訓練出專業的軍人，「時間不是問題。」

此時，博恩幽默的問，所以現在「大兵日記跟打掃訓練是足夠的嗎？」吳怡農忍不住噗哧一笑，並表示，「我進國會之後，最重要的工作之一會提醒國防部重視訓練，做更多更有意義更有用的事。」

節目最後，吳怡農展現自己的運動專長「摔角」，對博恩示範「高跨下摔」，拉扯對方的頭跟手，讓對方失去注意力，然後冷不防的架住博恩到肩膀上，嚇的對方大叫求饒，但事後博恩在粉專表示「被摔其實很爽。」

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