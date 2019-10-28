　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

激情四射！吳怡農胸肌爆襯衫　博恩被「高胯下」連摔：很爽

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼吳怡農上博恩夜夜秀。（圖／翻攝博恩夜夜秀）

▲吳怡農上博恩夜夜秀。（圖／翻攝博恩夜夜秀，下同）

記者蔡文鈴／台北報導

民進黨立委參選人吳怡農以帥氣的外型及壯碩的身材受到外界關注。他在27日播出的《博恩夜夜秀》中，徹底被主持人博恩「物化」男性，上演用胸肌爆破襯衫，還教博恩幾招摔角技巧，互動相當曖昧，讓現場觀眾不斷大笑。

吳怡農一出場完全不避諱，配合博恩「物化男性」到底，跟博恩PK伏地挺身，坐著訪談時還趁機摸「胸肌」跟「手臂」，吳怡農也很大方的被摸，也用握手跟搭肩的方式化解尷尬。

而對於「被物化」是否會感到困擾？吳怡農說，這次他第一次出來選舉成為公眾人物，不管得到什麼樣的注意力，都會用正面的態度去回應，知道大家都很有幽默感，有討論度都是好事。

接著，節目尺度越來越開，博恩準備幾件襯衫看吳怡農能在30秒內撐爆幾件襯衫，穿上襯衫時助理主持人還說「他的胸肌實在太大了，扣子有點不好扣」，雖然最後只撐爆2件襯衫，但現場的觀眾仍然笑得很開心。

▲▼吳怡農上博恩夜夜秀。（圖／翻攝博恩夜夜秀）

另外，吳怡農也在節目中發表自己對國防議題的重視，博恩提問「現在當兵當4個月太短，是否要恢復成1年或2年」，吳怡農表示，重點不是當多久，應該是訓練是否紮實，美軍紮紮實實訓練四、五個月，就能訓練出專業的軍人，「時間不是問題。」

此時，博恩幽默的問，所以現在「大兵日記跟打掃訓練是足夠的嗎？」吳怡農忍不住噗哧一笑，並表示，「我進國會之後，最重要的工作之一會提醒國防部重視訓練，做更多更有意義更有用的事。」

▲▼吳怡農上博恩夜夜秀。（圖／翻攝博恩夜夜秀）

節目最後，吳怡農展現自己的運動專長「摔角」，對博恩示範「高跨下摔」，拉扯對方的頭跟手，讓對方失去注意力，然後冷不防的架住博恩到肩膀上，嚇的對方大叫求饒，但事後博恩在粉專表示「被摔其實很爽。」

▲▼吳怡農上博恩夜夜秀。（圖／翻攝博恩夜夜秀）

超越藍綠，就靠她了

ET快訊
變態男虐死9貓後神隱「鍋子打到頭變形」　雲端百張影照曝光貓地
女友恩愛完每次都掛病號！男大生超勇敢「讓下面上刀台」終結惡夢
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

蔡英文論文再爆自我「抄襲」　陳學聖找問題：未公開揭露共計20筆

M1A2T戰車採購案　11月與美方簽署發價書

蔡英文接見盧森堡訪團：歐洲支持台灣力道前所未見！

力勸「韓王合作」　林炳坤：王金平不選總統了

陳學聖再質疑蔡英文論文自我抄襲　總統府：鬧劇該到此為止

鍾佳濱引孟子諭洪恒珠參選　盼民進黨儘速處理否則趕跑中間選民

「了解民心」民調大勝蔡英文11％！　韓國瑜：因為我苦民所苦

韓國瑜一周開3支票連轉彎…　蔡詩萍：基本政治sense都沒有

「遲刻魔」又上身！韓國瑜彰化座談會遲到20mins　上百中小企業主現場空等

激情四射！吳怡農胸肌爆襯衫　博恩被「高胯下」連摔：很爽

A-LIN同志遊行飆唱《有一種悲傷》 突然走到台下..麥克風交給歌迷！

頑皮阿金！咬髮圈拉到恐怖極限　媽嚇傻求放開...下秒「啪」一聲

英國凍屍案出現第2名關鍵司機！　越南女留訊息：媽對不起我要死了

「音樂劇」演唱《給朱利安》獲好評！　蕭敬騰《聲林2》猛誇艾文「很會演耶」

張文綺一句「男人要有味道是要擼..」　小鬼老司機上身..全場只有他懂XDD

自來喵連叼4娃闖入店內　佔領倉庫強迫老闆「整堆養」

同志遊行竟巧遇觀音、龍女下凡！腳踩蓮花「高速飄移」路人瘋搶拍

台北同志遊行「觀音下凡」！　腳踩蓮花高速飄移路人全看傻

伊斯蘭國領袖傳身亡！　美媒：死於美軍在敘利亞的行動中

萌汪首見小奴才秒變「妹控」！暖心陪學步...媽感動：一起長大

蔡英文論文再爆自我「抄襲」　陳學聖找問題：未公開揭露共計20筆

M1A2T戰車採購案　11月與美方簽署發價書

蔡英文接見盧森堡訪團：歐洲支持台灣力道前所未見！

力勸「韓王合作」　林炳坤：王金平不選總統了

陳學聖再質疑蔡英文論文自我抄襲　總統府：鬧劇該到此為止

鍾佳濱引孟子諭洪恒珠參選　盼民進黨儘速處理否則趕跑中間選民

「了解民心」民調大勝蔡英文11％！　韓國瑜：因為我苦民所苦

韓國瑜一周開3支票連轉彎…　蔡詩萍：基本政治sense都沒有

「遲刻魔」又上身！韓國瑜彰化座談會遲到20mins　上百中小企業主現場空等

激情四射！吳怡農胸肌爆襯衫　博恩被「高胯下」連摔：很爽

殷志源鬍子燙捲、MINO畫眼影！《新西遊記》路透照曝光粉笑慘

囧裁系列

蔡英文論文再爆自我「抄襲」　陳學聖找問題：未公開揭露共計20筆

《漢武英俠錄》第二：火尖槍挑淫道人

史上首位！「小柯瑞」楊恩開季2戰至少35分+5顆三分　正牌咖哩外線20投4中

先清水鰲峰後大甲鐵砧　蔡其昌爭取2億多打造「海線雙丘」

議員質詢陳同佳若出現台南？　黃偉哲秒答：依現行犯逮捕

世界第一台摩托車竟是汽車大廠打造！最高時速僅11km／h

虐9貓新竹變態男投案了！　警證實：人已在警局

超級比一比　黃偉哲辦農產行銷活動比賴神多尤榮智肯定

購物品牌服務調查

網路購物平台受到不少消費者喜愛，目前哪些網路購物平台是消費者實際接觸或購買過？哪些特別服務，會讓消費者更樂意透過他們購買？哪個品牌又是最受網友們肯定與喜愛？《ETtoday新聞雲》邀請網友們一起..

女騎士等紅燈1分鐘極速更衣　「脫剩黑色小可愛」眾人看呆

政治熱門新聞

顧問團笑不出來！韓國瑜這樣答退休政策

郭董後援會網友批李佳芬　楊秋興補槍轟囂張

謝震武妻子跳槽台南　黃偉哲證實：歡迎

聯合報民調／蔡支持度領先韓12百分點

英粉投票意願持續降低　王浩宇：準備喊韓總統吧

「台灣阿成」參選總統　要讓民進黨、國民黨「挫A彈」

韓國瑜青年論壇　民眾舉牌抗議罵

韓國瑜又遲到！彰化座談會讓上百中小企業主空等20分

韓國瑜2度避答簽《和平協議》　直批「無聊」

再提反清復明！韓國瑜狂酸綠營：選舉就喊顧主權

高嘉瑜被鵝啄…眨眼吐舌表情超狂

中火廢水「硼」超標！市府開罰6000萬

黃創夏酸韓國瑜：盲信的人真傻！

桃園立委第二選區吳志揚民調領先

更多熱門

相關新聞

吳怡農不只有肌肉　財經網美讚爆「最懂台灣國防預算」

吳怡農不只有肌肉　財經網美讚爆「最懂台灣國防預算」

民進黨立委參選人吳怡農自投入2020大選後，一身結實的肌肉屢受外界討論。不過，財經網美胡采蘋則在臉書上替吳怡農平反，大讚他非常努力，且是全台灣最瞭解國防預算的前幾個人之一。

吳怡農國小照片曝光　農粉一看哭了

吳怡農國小照片曝光　農粉一看哭了

余宛如帶學弟妹共組「新創縱隊」

余宛如帶學弟妹共組「新創縱隊」

獨／吳怡農黑緊身T練「深蹲」　胸肌＋手臂炸裂爆青筋

獨／吳怡農黑緊身T練「深蹲」　胸肌＋手臂炸裂爆青筋

吳怡農健身肌肉照曝光！吳太太暴動喊：好想當啞鈴…

吳怡農健身肌肉照曝光！吳太太暴動喊：好想當啞鈴…

關鍵字：

吳怡農博恩

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 金鐘獎 唇筆 地震 停班停課 南方澳 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

67歲婦成功產女嬰　2老：有退休金撫養

鍾欣怡「我不需要你」結婚5年爆冷戰老公！

女警醉誘7上司壞壞　同事全知情

被石頭砸中頭　他34歲仍童顏童身

趙斗順「清晰長相」首公開　專家：他會再犯！

日本AV驚見台灣美人妻！達人：當我們瞎了嗎

爸媽缺席家長會　男孩「持刀坐27F」絕望了

桃園檳榔攤傳「清脆掌聲」　外送員苦等10分鐘曝後續

台東知名麵店摔死小貓　畫面曝光

野營半夜突感溫暖　他睜眼嚇一跳

影／張國煒親駕星宇新機回台

台中男和國一小女友愛愛下場超慘　她求情：我主動的

顧問團笑不出來！韓國瑜這樣答退休政策

華晨宇沒搶到票　履行諾言「真的剃禿了」！

老太太廚房掛700年前古畫！可賣2億

更多

最夯影音

更多
A-LIN同志遊行飆唱《有一種悲傷》 突然走到台下..麥克風交給歌迷！

A-LIN同志遊行飆唱《有一種悲傷》 突然走到台下..麥克風交給歌迷！
頑皮阿金！咬髮圈拉到恐怖極限　媽嚇傻求放開...下秒「啪」一聲

頑皮阿金！咬髮圈拉到恐怖極限　媽嚇傻求放開...下秒「啪」一聲

英國凍屍案出現第2名關鍵司機！　越南女留訊息：媽對不起我要死了

英國凍屍案出現第2名關鍵司機！　越南女留訊息：媽對不起我要死了

「音樂劇」演唱《給朱利安》獲好評！　蕭敬騰《聲林2》猛誇艾文「很會演耶」

「音樂劇」演唱《給朱利安》獲好評！　蕭敬騰《聲林2》猛誇艾文「很會演耶」

張文綺一句「男人要有味道是要擼..」　小鬼老司機上身..全場只有他懂XDD

張文綺一句「男人要有味道是要擼..」　小鬼老司機上身..全場只有他懂XDD

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面