蘇貞昌視察五股疏洪道　警查違停車驚見「2槍7刀」…車主說防身用

新北市蘆洲警分局因應行政院長蘇貞昌，到五股視察疏洪道左岸堤防防洪計畫到附近巡邏，發現一部休旅車違規停放紅線，副駕駛座大辣辣地放著2把槍、子彈、7把開山刀、1把彈簧刀，擔心影響首長視察，趕緊將車拖走並通知車主到案，車主到案表示，那不是真槍，平常用來防身用，訊後依社維法裁罰並沒收違禁品。

▲因應行政院長蘇貞昌視察五股疏洪道，警方在附近巡查，竟發現違停車內藏2把道具槍、開山刀、彈簧刀等違禁品 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

27日上午9時許，因應行政院長蘇貞昌視察疏洪道左岸堤防防洪計畫，蘆洲警分局到附近例行性巡邏，發現一部休旅車違規停放紅線，警員想看擋風玻璃有無放置聯絡電話時，赫然發現副駕駛座竟放了2把槍及開山刀，直覺事態嚴重立即通報警網到場協助。

▼車內腳踏墊放著一把彈簧刀。（圖／記者陳以昇翻攝）

經開車門搜查，共有2把道具槍，5顆道具子彈、7把開山刀、1把彈簧刀、辣椒噴霧，警方隨即通知車主並將車拖回分局採證；葉姓車主（20歲）到案後，向警方供稱，那不是真槍，平時都是用來防身用，前一晚找不到停車位，才會違規停放，與行政院長視察無關，訊後將他依社維法裁罰，並沒收相關違禁品。

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▼警方仔細搜索車子四周。（圖／記者陳以昇翻攝）

▼警方將車子拖回分局採證。（圖／記者陳以昇翻攝）



