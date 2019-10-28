反送中衝擊香港經濟　港財政司長預警：第三季與全年GDP將是負成長

▲反送中事件，香港社會動盪不安，也影響到香港的經濟。（圖／路透社）

記者謝仁傑／綜合報導

反送中事件，對於香港的經濟帶來全面性衝擊，香港財政司司長陳茂波坦言，預計本週四公佈的第三季經濟成長率（GDP）預估將是負成長，想要達到全年經濟增長在0至1%的預測，存在極大難度，不排除全年經濟是負成長。

陳茂波是發表網誌文章時表示，繼第二季出現季負成長後，第三季情況持續，意味經濟已步入技術性衰退，且負增長的幅度顯著擴大，由於目前的情況還未見起色，不排除全年經濟呈負增長的可能性。

請繼續往下閱讀...

陳茂波指出，7月訪港旅客人次的跌幅僅單位數，但在8月和9月跌勢轉急，合計跌幅擴大至37%。10月至今情況更惡劣，上半月跌幅擴大至近五成。酒店房間平均入住率，8月已降至66%。

零售業方面，有商舖反映過去數月經常出現被迫半天、甚至全天休業的情況，打工的人們也擔憂人身安全及交通安排。零售業銷貨量跌幅由7月的13.1%，擴大至8月25.3%。

上周政府推出自8月中以來第三輪「撐企業、保就業」的措施，總額超過20億港幣，主要支援運輸交通業，以及進一步擴闊政府物業的租金寬免範圍，此外亦透過支援旅行社的營運以保就業。

陳茂波表示，會繼續密切監察外圍的經濟狀況和香港的政經情勢，盡力硏究進一步的紓緩措施；不過政府推出的支援措施只能稍微減輕相關業界和市民的壓力，要真正治本，始終需要社會各界齊心合力製止暴力、制止對交通基建和針對特定目標商舖、銀行和機構的破壞，讓社會盡快恢復秩序，並為理性對話創造更多空間。

香港第二季GDP較去年同期成長0.6%，按季比則是負增長0.3%，因中美貿易情勢的不利因素及國內社會事件影響，導致經濟動力逐步減弱。儘管政府此前已宣布推出620億港元紓困措施，投資銀行摩根士丹利最近把香港今年經濟增長預測原為-0.3%下調至-0.8%，以反映過去兩個月弱於預期的增長表現，並預計今年下半年GDP年成長為-2%，是自2009年環球金融危機以來新低。