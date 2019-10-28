變態男虐死9貓後神隱「鍋子打到頭變型」　雲端百張影照曝光貓地獄

▲新竹彭男虐死9隻貓，還被發現手機雲端相簿中竟有近百張虐貓的影片照片。（圖／翻攝朱健民臉書，下同）



記者陳凱力／新竹報導

虐貓事件頻傳！27日才傳出台東麵攤摔貓事件，28日再有民眾上網爆料，新竹有變態男虐死9隻貓，還被發現手機雲端相簿中竟有近百張虐貓的影片照片，也讓所有愛護動物的動保人拳頭都硬了，馬上向新竹縣市動保所檢舉，一定要抓出此人。

動保志工黃富在自己的臉書和報廢公社貼文表示，「流浪動物珍愛協會」接獲通報，送養貓走失，認養人不回應，結果意外發現新竹彭姓男子虐死9隻貓，甚至在彭男的手機雲端發現近百張的虐貓影片、照片，痛批彭男行徑變態，「鍋子打到頭變型」、「螺絲起子爆打貓手」極盡各種凌虐手段，簡直人神共憤。

新竹縣竹北代表朱健民也一起追查此案，他表示，「如果世上有最接近地獄的地方，就是這裏了！接獲市民通報，送養貓走失，認養人不回應，27日調查本案，此人在租屋處虐殺貓，發現彭男虐死9貓，最初只說4隻，後續不斷追查下發現共9隻，在彭男手機雲端發現近百張虐貓照片影片，此人目前失蹤下落不明」。

由於彭男居住在新竹市，因此此案已由新竹市動保所接手調查。所長楊礎遠痛心的表示，看一次影片，就心痛一次，至今心情仍無法平復，新竹市動保所已經掌握確切資料，包含彭男虐貓的影、照以及自白書，只是彭男疑似提早收到風聲，目前神隱中，不敢出來面對，但動保所已經先將彭男依動保法第6條、第25-1條將彭男函送地檢署偵辦，若彭男虐貓屬實，將會面臨1年以上、5年以下的刑責。

▲彭男目前已經神隱。

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