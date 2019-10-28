桃園立委最激烈戰區　第二選區吳志揚民調領先

▲桃園第二選區國民黨提名具有3屆立委5年縣長資歷、客家籍的吳志揚參選。(圖／翻攝自吳志揚臉書)

政治中心／綜合報導



距離2020總統立委選舉剩下二個月多月，桃園第二選區(楊梅、新屋、大園、觀音)選情特別受矚目。傳統上，本區是民進黨的優勢區，但國民黨在此區也當選過。這次國民黨特別提名具有3屆立委5年縣長資歷、客家籍的吳志揚，重量級參選，充分展現國民黨期許改變的企圖心。吳志揚本人自投入選戰以來的表現，亦令人耳目一新。吳從政早，十多年都在桃園服務，目前仍是本屆桃園立委選舉，國民黨提名人中之年輕一輩。縣長任內多項大建設，如升格，航空城、捷運等，讓吳志揚被視為最有可能替國民黨贏回此區立委席次，而這一區也成了國民黨桃園六席全上的關鍵選區。

民進黨候選人黃世杰，雖無政治與公共服務經驗，卻可直接挑戰立委選舉。競選活動與戶外看板早在一年前已開始，文宣贈品、組織動員在民進黨黨內初選時期鬧得沸沸揚揚，甚至還被黨內同志一狀告上法院。能擁有這樣雄厚背景力量的新人，主因來自其父親黃金德掌握桃園農田水利會資源，且有執政黨奧援，熟悉地方派系，藍綠政治生態操作涉入甚深，也因此黃初選打敗現任陳賴素美。資源豐沛的新人與有三屆立委、五年縣長資歷的吳志揚一起參選，在綠色優勢區，挑戰選民對大選的抉擇，也讓這場選戰變得特別精彩。

最新民調顯示，2020大選投票意願為83.1%，國民黨現任立委吳志揚與民進黨黃世杰的支持度，分別是吳46.6%，黃34.3%。年齡層支持度，40-49歲吳大幅領先28.9%，連20-29歲傳統認知國民黨較弱的選票，吳也保持領先；地區支持度，楊梅吳領先24.8%，其他三區平均呈現微幅領先的五五波態勢；省籍方面，閩南支持度吳領先7.7%，客家支持度吳領先了9%，顯示國、台、客三語流利，在地客家子弟的吳志揚能接地氣；教育程度方面，吳則以高中職暨專上較具優勢。

該民調資料來源來自TVBS民調中心於10月16日至18日進行針對立委選舉桃園市第2選區（大園、觀音、新屋、楊梅）調查，成功訪問1,071位成年人。在95%信心水準下，抽樣誤差為正負3.0%。以電話訪問進行調查，本調查採電話號碼後兩碼隨機抽樣，並採任意成人法過濾合格受訪者。

▲最新民調顯示，2020大選投票意願為83.1%，國民黨現任立委吳志揚與民進黨黃世杰的支持度，分別是吳46.6%，黃34.3%。(圖／TVBS民意調查中心提供)