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city’super可用Uber Eats買菜外送　「與店內同價」年底前買菜現賺200元

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▲city’super與Uber Eats合作推買菜外送。（圖／city’super提供）

▲city’super與Uber Eats合作推買菜外送，首波僅限SOGO天母店。（圖／city’super提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

外送平台在台灣市場闖出佳績，雖然近期勞工權益議題受到矚目，但使用率仍有增無減，許多民眾在家不想出門，手指一按就有熱菜上桌，目前這股趨勢也延伸到家庭主婦，在不少百貨駐點的連鎖超市city’super，近期與Uber Eats首次合作，推出「生鮮外送」服務，平均約30分鐘就能把菜送到家，如果缺了調味料不用再跟鄰居借，手指滑滑就送到。

city’super看好外送商機崛起，消費者生活型態轉變，從被動的吸引消費者到店，化為主動由店送至家中的服務，宣布即日起與Uber Eats合作，提供近200個品項，包含生鮮、乾貨、烹調醬料、嬰兒食品等，且使用APP訂購的商品價格與店內同價，僅需要負擔Uber Eats的外送費。

▲city’super與Uber Eats合作推買菜外送。（圖／city’super提供）

▲生鮮跟火鍋料的選項都有，共有200個品項。

外送品項由生鮮為最大宗，主要品項佔逾30%，包含當季非常受歡迎的無子葡萄、3-4人小家庭適用的海底撈豪華火鍋套餐組、頂級燻鴨肉「豪野鴨」等組合，讓你隨時在家輕鬆現煮，且未來每兩週會按照後台數據變化一次組合，提供消費者更多選擇。

消費者只要從Uber Eats APP點進「city’super專區」點購即可，但目前僅開放SOGO天母店地下1樓的city’super門市，其外送範圍為3至5公里，平均等候時間約30分鐘。city’super表示，目前會先看天母店試行狀況，再決定是否推行至其他5間分店。

▲city’super與Uber Eats合作推買菜外送。（圖／city’super提供）

▲city’super與Uber Eats合作訂購畫面。

另為歡慶 Uber Eats「city’super專區」正式上線，即日起至12／31，新用戶使用Uber Eats點購city’super商品時輸入專屬優惠序號「200cs」，可享二次訂餐各折價100元，不限消費金額皆可折抵，輸入後14天內有效。

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