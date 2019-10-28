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鹿倒地詐死　阿肯色獵人靠近被撞死原因成謎

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▲鹿,鹿茸。（圖／台北市動物園提供）

▲鹿隻倒地後裝死，待獵人向前時起身攻擊。（圖為示意圖／台北市動物園提供）

實習記者施怡妏／綜合報導

美國阿肯色州（State of Arkansas）獵人亞歷山大（Thomas Alexander），近日到奧札克山（Ozark Mountains）打獵時射殺一頭鹿，沒想到當他走近檢查時，這隻鹿突然跳起身來撞他，亞歷山大受重傷後急忙送醫仍難逃死劫。當局表示不會進行驗屍，獵人的死因可能將永遠成謎。

根據外媒報導，66歲的亞歷山大前往奧札克山打獵開槍射中一頭鹿，上前去查看情況，不料鹿卻突然起跳起來朝他身上撞，他受了重傷當下打電話給妻子，幫忙他報案並且告訴妻子受害過程，隨後他被空運到醫院，但在前往醫院的途中就停止了呼吸。

醫護人員表示，亞歷山大被送來醫院時，身上確實有穿刺的傷口，似乎是被鹿隻所刺傷的，但目前還不清楚死因是鹿的攻擊，還是其他疾病，例如心臟病。魚類及野生動物管理局發言人凱斯.斯蒂芬斯（Keith Stephens）表示，「亞歷山大在醫療中心被宣告死亡，不知道在鹿中槍後，他等待了多久才上前去查看。」

斯蒂芬斯表示，當要上前查看獵物是否死亡，真的要非常小心，牠們可能會裝死來保住自己的生命，至少應該等待30分鐘以上，會比較安全。當局表示不會進行驗屍，確切的死因可能也無法查出來。大約在4年前也發生過類似的事件，受害者被雄鹿的鹿角攻擊，但最後有存活下來。

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