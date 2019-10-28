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台灣夏普擬提高持股　納震旦電信為子公司

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▲夏普計劃取回SDP。（圖／路透）

▲台灣夏普擬提高持股，納震旦電信為子公司。（圖／路透）

記者姚惠茹／台北報導

鴻海（2317）轉投資夏普（Sharp）宣布，為了擴大台灣市場銷售，台灣夏普決定提高對台灣震旦電信（Aurora Telecom）持股比重，並將台灣震旦電信納為子公司，夏普表示，除了包括震旦電信在台灣的119家手機銷售門市，並將擴大銷售液晶電視、白色家電等產品。

根據夏普公告，目前透過子公司「台灣夏普股份有限公司（Sharp（Taiwan） Electronics Corporation，STE）」持有震旦電信33%股權，而震旦行持股34%，還有鴻海 100% 持股的寶鑫國際投資持股33%，現在震旦電信一名董事由台灣夏普派任。

請繼續往下閱讀...

夏普表示，台灣夏普將在投資新台幣9,296萬元（約3.3億日圓）取得震旦電信發行的新股，藉此提高對震旦電信的持股比重至40.09%，成為震旦電信的最大股東，並將納入震旦電信為子公司。

根據夏普資料，2018年度震旦電信營收約新台幣16.25億元，較2017年減少10.8%，去年營業損失新台幣2431萬元，較2017年營業利益8857萬元轉虧，去年淨損約2499萬元，較2017年獲利9122萬元轉虧。

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