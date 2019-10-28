曾被當女巫虐待！萬聖節前迎「國際貓日」　鴿子中找灰貓「18秒內比常人強」

▲腦筋急轉彎，在鴿子中找貓貓。（圖／翻攝自Natures Menu）

記者林瑩真／綜合外電報導

每年的10月29日是「國際貓日」，讓人們及貓奴們在當天慶祝貓咪的存在，並宣導貓科動物的獨特。寵物食物品牌Natures Menu就為此製作一張「找貓貓」的腦筋急轉彎圖片，讓網友試試能不能在18秒內找到鴿子中的貓咪。

綜合外媒報導，Natures Menu製作的這張圖片中，數十隻深灰、淺灰色的鴿子整齊排列在一起，甚至前後交疊，而就在這群鴿子中，要找出一隻同樣有著深色花色皮毛的貓咪。

根據統計，要發現這隻貓咪的平均時間是18秒，如果能在18秒內找到貓咪，可見眼力比一般人還要好！Natures Menu總經理泰勒（Craig Taylor）表示，「挑戰你的朋友、家人，在鴿子中找到失蹤的小貓，有比這個謎題來慶祝國際貓日更好的方法嗎？」

事實上，國際貓日是由倡導動物福利的社會運動家科琳佩奇（Colleen Paige）在2005年創立，希望人們更認識家貓。另外，國際貓日訂於在萬聖節前的10月29日不是沒有理由，許多人會以萬聖節當藉口來傷害他人，而貓咪最為容易因此受傷，加上女巫變身黑貓、黑貓邪惡的傳說不斷，因此才需要國際貓日，讓更多人可以正確認識貓咪。

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