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聚餐完身上出多出「牙齒印＋鞭痕」...丈夫一看氣炸　妻沉默：離婚吧

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▲鞭子,鞭打,鞭刑。（圖／視覺中國）

▲宋男看見妻子身上有鞭打痕，氣得直問，「妳在外面做什麼事？」（示意圖，非當事人／視覺中國）

記者洪珮瑄／綜合報導

大陸一名33歲的宋姓男子日前發現，和朋友聚餐完回家的妻子，不僅脖子上多出牙齒印，甚至連身上都有被鞭子抽打的痕跡，隨後便氣得大罵對方，「到底在外面做了什麼事？」面對丈夫的質問，妻子何女則始終不多做解釋，甚至還向丈夫提出離婚，兩人當場鬧翻。

綜合陸媒報導，宋男平時在自家附近的一間汽車廠擔任維修師傅，他與妻子3年前因友人介紹而認識，兩人交往不到半年就結婚，甚至還育有一女。據悉，結了婚之後，兩人因沒甚麼感情基礎，所以婚後的相處也不太好，經常因為一些瑣事而發生爭執。

宋男表示，他和妻子原本就沒什麼感情基礎，生了女兒之後，感情也變得更淡了，妻子甚至還經常外出去旅遊。他提到，幾天前，妻子和朋友聚餐，「回來的時候，我發現她的脖子上有牙齒印，身上還有鞭子抽打的痕跡，明眼人都知道發生了什麼，但她卻不想解釋。」

▲▼女友超愛用咬人來示愛。（圖／翻攝自百度貼吧）

▲宋男發現妻子的脖子上有牙齒咬痕。（示意圖，非當事人／翻攝自百度貼吧）

兩人發生爭執後，何女便提出離婚要求，並且擅自回了娘家。宋男表示，妻子這樣已經不是一兩次了，有時候自己為了顧及家人的顏面，沒有把事情說出來，「但這次實在太過分，妻子除了提出離婚，還要分一半的家產。」

對此，調解員也陪宋男到家中與何女談判。不過，何女表示，自己沒辦法再跟丈夫繼續生活下去，她抱怨，丈夫和公婆不斷限制她的自由，不讓她出去，更不要說跟別的男人交流。

何女的父親表示，「真不太相信女兒會那樣做，現在鬧成這樣子，他也很揪心。」不過，何女事後解釋，自己在外面什麼事都沒有做，什麼牙印、鞭痕都是丈夫胡說八道，想阻止她分家產，「若雙方最終沒有達成協議，將會透過法律途徑來解決。」

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