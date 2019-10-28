韓國瑜一周開3支票連轉彎…　蔡詩萍：基本政治sense都沒有





▲周玉蔻、蔡詩萍。（圖／翻攝自周玉蔻嗆新聞Youtube）

記者袁茵／台北報導

國民黨總統參選人韓國瑜近日展開傾聽之旅，全台灣各縣市跑透透，就是要力拚2020總統大選；然而他卻在短短一周內改口3個政見，引發不少爭議。對此，資深媒體人蔡詩萍說，這樣會讓大家覺得，韓國瑜連基本政治sense都沒有。

蔡詩萍表示，若現在有人建議韓國瑜用之前的高雄市長選舉打法，這是非常不智的，因為這已經不是新招了，加上他後來又離開高雄，人家就會覺得說「啊你這樣講又離開！」加上現在是總統選舉規格，儘管很多人認為韓國瑜跟典型政治人物不一樣，但最近犯的幾個錯，就表示韓國瑜連一個基本Sense都沒有。

蔡詩萍提到，包括3000公尺高山廣設升旗台、故宮文物一次展等，這不是跳脫以前政治人物的部分，而是會讓大家覺得說，連基本政治sense、環保、故宮基礎了解都沒有，講這種話反而讓自己陷入更高困境。

蔡詩萍說，韓國瑜在選高雄市長時是沒有國政顧問團的，所以那時候講錯就換，但是現在是總統打法，當東西講錯了，國政顧問團是不可能閒在那邊的，所以例如故宮文物一次展，國政顧問團就幫忙擦屁股，但當這種事情發生2、3次後，大家就會懷疑「你講這句話，國政顧問團有給你建議嗎？」

最後，蔡詩萍建議，韓國瑜應該要倒過來，讓國政顧問團曉得要做什麼，然後去幫忙、惡補等，這才是正確的打法，而不是即興式打法，這只會讓大家看到韓國瑜在玩舊招。

其他人也看了這些新聞...

►決戰80天／「蔡賴配」壓線等著看韓國瑜的副手 賴清德返國後全力投入輔選

►決戰80天／韓國瑜青年論壇登場：打破同溫層 歡迎「黑韓提問」

►決戰80天／韓國瑜全國總後援會11月擴大動員 號召各地庶民揭竿起義

更多熱門新聞...

►決戰100天／蔡英文拚連任「3主軸」 競總整合大選、黨中央主責立委

►決戰100天／ 吳敦義殺雞儆猴 對郭台銘釋善意放眼國會龍頭

►決戰100天／柯文哲雙十連假輔選起跑 10月下旬推第二波立委



►我們的美麗就用白紙黑字寫下來